 Екс-шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спецрадником МВС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2018

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Новини

Екс-шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спецрадником МВС

Колишній шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спеціальним радником міністерства внутрішніх справ ФРН. Лідери партій "великої коаліції" дійшли згоди щодо нового призначення Маасена.

Ганс-Ґеорґ Маасен і Горст Зеегофер

Ганс-Ґеорґ Маасен (ліворуч) і Горст Зеегофер

Колишній керівник німецького Федерального відомства із охорони конституції Ганс-Ґеорґа Маасен (Hans-Georg Maaßen) стане спеціальним радником міністерства внутрішніх справ Німеччини. Про це в неділю, 23 вересня, повідомив голова МВС ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer), інформує агенція dpa.

Зеегофер зазначив, що лідери партій "великої коаліції" погодилися з цим призначенням. Маасен буде спеціальним радником МВС з європейських і міжнародних питань, при цьому заробітна платня екс-шефа контррозвідки залишиться незмінною.

Нагадаємо, що суперечка щодо подальшої кар'єрної долі Ганса Маасена, якого нещодавно усунули з посади керівника Федерального відомства з охорони конституції, тривала кілька днів. Керівники партій "великої коаліції" - ХДС, ХСС та СДПН - спочатку домовились, що Маасен залишить свою посаду в контррозвідці і перейде на посаду держсекретаря в міністерстві внутрішніх справ.

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Усі сподівалися на чіткий сигнал від канцлерки ФРН. Ганс-Ґеорґ Маасен мав залишити свою посаду. Він це зробив, але при цьому отримав підвищення. Цей компроміс засмутить багатьох виборців, вважає Розалія Романець. (19.09.2018)

Керівник контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що не володіє правдивою інформацією про цькування правими радикалами іноземців у Хемніці. Його висловлювання викликали хвилю критики. (07.09.2018)

Але досягнутий компроміс піддали різкій критиці у лавах СДПН, назвавши його відставкою з підвищенням. Лідерка СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles) 21 вересня запропонувала Анґелі Меркель (Angela Merkel) і Горсту Зеегоферу знову зустрітися і обговорити нове призначення Маасена. Канцлерка ФРН висловила згоду щодо нової зустрічі та повідомила, що таке рішення спробують знайти "під час цих вихідних".

Скандал навколо Маасена, котрий коштував йому посади в Федеральному відомстві із охорони конституції, виник через висловлені ним в інтерв'ю виданню Bild сумніви щодо того, що в місті Хемніці справді мали місце "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням мігрантів. Маасен тоді зазначив, що є "вагомі причини" вважати, що це відео - "цілеспрямоване поширення неправдивої інформації, можливо, щоб відвернути громадськість від вбивства в Хемніці".

Згодом Маасену закинули нібито незаконну передачу конфіденційної інформацію з ще неопублікованого звіту очолюваної ним спецслужби депутатові Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Утім, у самому відомстві заперечили, що Маасен діяв з порушенням закону, а в міністерстві внутрішніх справ зазначили, що зустрічі керівника відомства з депутатами є частиною його роботи. 

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