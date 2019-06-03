Андреа Налес - німецька політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андреа Налес".

Андреа Налес очолювала Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) з 2018 до 2019 року, була головою фракції соціал-демократів у німецькому Бундестазі. З 2009 до 2013 року вона була генеральним секретарем СДПН. У широкій коаліції на чолі з християнською демократкою Анґелою Меркель з 2013 до 2017 року Андреа Налес очолювала федеральне міністерство праці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.