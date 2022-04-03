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У багатьох німців старшого віку кадри смерті, руйнувань та потоку біженців з України розворушили спогади про власний досвід Другої світової війни.
У Дрездені, Дюссельдорфі та Мюнхені українські громади провели скоординовану акцію на підтримку України та проти агресії РФ.
Мітингарі під гаслом "У війни немає кордонів" в Берліні закликали уряд ФРН вплинути на Москву і не дозволити їй розв'язання війни. Акції пройшли також в інших містах.
Саксонське земельне відомство з кримінальних справ проводить рейд у Дрездені, поліція підозрює членів одного з Telegram-чатів у підготовці "серйозного акту насильства, що загрожує державі".
Четверо чоловіків віком 24-37 років можуть бути причетні до пограбування найбільшої в Європі колекції старовинних ювелірних виробів "Зелене склепіння" у Дрездені.
Під час пандемії COVID-19 автоіндустрія особливо потерпала через перебої в поставках мікрочіпів. Основою діяльності нового заводу концерну Bosch має стати поєднання технологій "інтернету речей" і штучного інтелекту.
Автозаводи зупиняють конвеєри, президент США Джо Байден б'є на сполох, у ЄС під загрозою перехід на електромобілі. У цій ситуації зростає роль "Кремнієвої долини" в Німеччині.
2021 рік був непростим. Але одне ми можемо сказати точно: весна вже настала! Запрошуємо в тур квітучими краєвидами Німеччини.
Під час розгону забороненої акції протесту в німецькому Дрездені мітингувальники чинили активний опір поліції. Унаслідок сутичок постраждали 12 правоохоронців.
Ще кілька членів угруповання "Фрайталь" засуджені до реальних та умовних строків позбавлення волі. У 2015 році вони здійснили напад на офіс Лівої партії та на гуртожиток для біженців.
Зміни клімату загрожують культурним цінностям. У Європі на міські парки та культурні об'єкти чекають посухи та екстремальні погодні умови. Чи втримається культурна спадщина?
За місяць після перших затримань німецька поліція спіймала ще одного підозрюваного у крадіжці зі скарбниці у Дрездені. Тепер правоохоронці розшукують на міжнародному рівні його брата-близнюка.
У спецоперації в Берліні взяли участь понад 1600 співробітників поліції. Вони провели 18 обшуків, зокрема, у 10 квартирах, гаражах і автомобілях.
Восьмеро хворих на COVID-19 італійців були перевезені літаком ВПС Італії до Німеччини. Їх розмістять у лікарнях Дрездена та Лейпцига.
Тисячі людей у Дрездені вшановують пам'ять жертв нищівних бомбардувань, яких зазнало місто 75 років тому. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у промові закликав виступити проти антисемітизму і ксенофобії.
Глава німецької держави Франк-Вальтер Штайнмаєр до 75 роковин бомбардувань Дрездена виступив із на диво актуальною промовою, вважає Єнс Турау.
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