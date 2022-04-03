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Дрезден

Війна в Україні та стара німецька травма

Війна в Україні та стара німецька травма 03.04.2022

У багатьох німців старшого віку кадри смерті, руйнувань та потоку біженців з України розворушили спогади про власний досвід Другої світової війни.

Загроза вторгнення РФ: у Німеччині сотні людей вийшли на акції на підтримку України

Загроза вторгнення РФ: у Німеччині сотні людей вийшли на акції на підтримку України 06.02.2022

У Дрездені, Дюссельдорфі та Мюнхені українські громади провели скоординовану акцію на підтримку України та проти агресії РФ.
У Німеччині відбулися акції на підтримку України

У Німеччині відбулися акції на підтримку України 31.01.2022

Мітингарі під гаслом "У війни немає кордонів" в Берліні закликали уряд ФРН вплинути на Москву і не дозволити їй розв'язання війни. Акції пройшли також в інших містах.
Поліція проводить у Дрездені рейд через ймовірні плани вбивства прем'єра Саксонії

Поліція проводить у Дрездені рейд через ймовірні плани вбивства прем'єра Саксонії 15.12.2021

Саксонське земельне відомство з кримінальних справ проводить рейд у Дрездені, поліція підозрює членів одного з Telegram-чатів у підготовці "серйозного акту насильства, що загрожує державі".
Пограбування на мільярд: слідчі ФРН встановили ще чотирьох підозрюваних

Пограбування на мільярд: слідчі ФРН встановили ще чотирьох підозрюваних 08.07.2021

Четверо чоловіків віком 24-37 років можуть бути причетні до пограбування найбільшої в Європі колекції старовинних ювелірних виробів "Зелене склепіння" у Дрездені.
Концерн Bosch відкрив у Дрездені завод з виробництва напівпровідників

Концерн Bosch відкрив у Дрездені завод з виробництва напівпровідників 08.06.2021

Під час пандемії COVID-19 автоіндустрія особливо потерпала через перебої в поставках мікрочіпів. Основою діяльності нового заводу концерну Bosch має стати поєднання технологій "інтернету речей" і штучного інтелекту.
Дефіцит чіпів з Азії викликав кризу в світовому автопромі. І що тепер?

Дефіцит чіпів з Азії викликав кризу в світовому автопромі. І що тепер? 20.04.2021

Автозаводи зупиняють конвеєри, президент США Джо Байден б'є на сполох, у ЄС під загрозою перехід на електромобілі. У цій ситуації зростає роль "Кремнієвої долини" в Німеччині.
До Німеччини прийшла весна

До Німеччини прийшла весна 29.03.2021

2021 рік був непростим. Але одне ми можемо сказати точно: весна вже настала! Запрошуємо в тур квітучими краєвидами Німеччини.
Під час протестів проти локдауну в Дрездені постраждали 12 поліцейських

Під час протестів проти локдауну в Дрездені постраждали 12 поліцейських 14.03.2021

Під час розгону забороненої акції протесту в німецькому Дрездені мітингувальники чинили активний опір поліції. Унаслідок сутичок постраждали 12 правоохоронців.

У Дрездені засудили терористів з Фрайталю

У Дрездені засудили терористів з "Фрайталю" 04.02.2021

Ще кілька членів угруповання "Фрайталь" засуджені до реальних та умовних строків позбавлення волі. У 2015 році вони здійснили напад на офіс Лівої партії та на гуртожиток для біженців.
Зміни клімату загрожують знищенням культурної спадщини Європи (фотогалерея)

Зміни клімату загрожують знищенням культурної спадщини Європи (фотогалерея) 17.12.2020

Зміни клімату загрожують культурним цінностям. У Європі на міські парки та культурні об'єкти чекають посухи та екстремальні погодні умови. Чи втримається культурна спадщина?
Крадіжка зі скарбниці у Дрездені: затримано ще одного підозрюваного

Крадіжка зі скарбниці у Дрездені: затримано ще одного підозрюваного 15.12.2020

За місяць після перших затримань німецька поліція спіймала ще одного підозрюваного у крадіжці зі скарбниці у Дрездені. Тепер правоохоронці розшукують на міжнародному рівні його брата-близнюка.
У Німеччині затримали підозрюваних у крадіжці зі скарбниці у Дрездені

У Німеччині затримали підозрюваних у крадіжці зі скарбниці у Дрездені 17.11.2020

У спецоперації в Берліні взяли участь понад 1600 співробітників поліції. Вони провели 18 обшуків, зокрема, у 10 квартирах, гаражах і автомобілях.
Коронавірус: Німеччина приймає хворих на COVID-19 з Італії

Коронавірус: Німеччина приймає хворих на COVID-19 з Італії 24.03.2020

Восьмеро хворих на COVID-19 італійців були перевезені літаком ВПС Італії до Німеччини. Їх розмістять у лікарнях Дрездена та Лейпцига.
У Дрездені в 75-ті роковини бомбардувань вшанували пам'ять жертв

У Дрездені в 75-ті роковини бомбардувань вшанували пам'ять жертв 13.02.2020

Тисячі людей у Дрездені вшановують пам'ять жертв нищівних бомбардувань, яких зазнало місто 75 років тому. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у промові закликав виступити проти антисемітизму і ксенофобії.
Коментар: Руйнування Дрездена, німецький президент Штайнмаєр та стійка демократія

Коментар: Руйнування Дрездена, німецький президент Штайнмаєр та стійка демократія 13.02.2020

Глава німецької держави Франк-Вальтер Штайнмаєр до 75 роковин бомбардувань Дрездена виступив із на диво актуальною промовою, вважає Єнс Турау.
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