До Німеччини з Сирії вперше передали дружину бойовика ІД

Сирійські курди завершили передачу громадянки ФРН та трьох її дітей з метою подальшої відправки їх до Німеччини. Про це повідомили в суботу, 23 листопада, представники сирійських курдів, котрі контролюють частину Північної Сирії.

За їхніми даними, передача цих осіб відбулася напередодні. "Американська дитина, а також троє німецьких дітей разом з їхньою матір'ю були передані їхнім урядам", - йдеться в дописі представника сирійських курдів, поширеному в соціальній мережі Twitter у суботу.

Передачу трьох дітей та їхньої матері з громадянством ФРН підтвердили також і в МЗС Німеччини. За даними зовнішньополітичного відомства ФРН, всі вони змогли виїхати з Сирії до Іраку, передає агенція новин dpa.

Випадок передачі та повернення до Німеччини повнолітньої громадянки ФРН, котра підозрюється в зв'язках з ІД, є безпрецедентним. Досі влада ФРН допомагала з поверненням до Німеччини дітей ісламістів, котрі мають німецьке громадянство, нагадує dpa.

Очікується, що ця жінка разом зі своїми дітьми прибудуть до Німеччини ввечері 23 листопада. Про саму жінку відомо, що їй 30 років.

Тим часом у Генеральній прокуратурі ФРН проти неї розпочали розслідування в справі можливого членства в іноземному терористичному угрупованні. Крім того, ведеться розслідування в справі можливого порушення батьківських обов'язків. Утім, ордеру на арешт ніхто не видавав.

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