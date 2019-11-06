 До Німеччини з Сирії вперше передали дружину бойовика ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2019

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Новини

До Німеччини з Сирії вперше передали дружину бойовика ІД

Про висилку з Сирії жінки з громадянством ФРН разом з трьома дітьми повідомили представники сирійських курдів. Жінка підозрюється в тому, що була дружиною бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".

Жінки бойовиків ІД у Сирії

Жінки бойовиків ІД у Сирії. Архівне фото

Сирійські курди завершили передачу громадянки ФРН та трьох її дітей з метою подальшої відправки їх до Німеччини. Про це повідомили в суботу, 23 листопада, представники сирійських курдів, котрі контролюють частину Північної Сирії.

DW.COM

14 листопада до Німеччини відправлять ще сімох німецьких джихадистів, повідомляє МВС Туреччини. З Туреччини вже вислані на батьківщину данський і американський бойовики угруповання "Ісламська держава". (11.11.2019)

При цьому Анкара готується повернути кілька джихадистів також до Німеччини, пише німецьке видання BILD. (08.11.2019)

У Київській області затримали громадянина Грузії, який обіймав одну з ключових посад у терористичному угрупованні "Ісламська держава", повідомила Служба безпеки України. (15.11.2019)

За їхніми даними, передача цих осіб відбулася напередодні. "Американська дитина, а також троє німецьких дітей разом з їхньою матір'ю були передані їхнім урядам", - йдеться в дописі представника сирійських курдів, поширеному в соціальній мережі Twitter у суботу.

Передачу трьох дітей та їхньої матері з громадянством ФРН підтвердили також і в МЗС Німеччини. За даними зовнішньополітичного відомства ФРН, всі вони змогли виїхати з Сирії до Іраку, передає агенція новин dpa.

Випадок передачі та повернення до Німеччини повнолітньої громадянки ФРН, котра підозрюється в зв'язках з ІД, є безпрецедентним. Досі влада ФРН допомагала з поверненням до Німеччини дітей ісламістів, котрі мають німецьке громадянство, нагадує dpa.

Очікується, що ця жінка разом зі своїми дітьми прибудуть до Німеччини ввечері 23 листопада. Про саму жінку відомо, що їй 30 років.

Тим часом у Генеральній прокуратурі ФРН проти неї розпочали розслідування в справі можливого членства в іноземному терористичному угрупованні. Крім того, ведеться розслідування в справі можливого порушення батьківських обов'язків. Утім, ордеру на арешт ніхто не видавав.

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