 До виборів не встигли: чому гроші Лазаренка ще не в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.03.2019

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Україна

До виборів не встигли: чому гроші Лазаренка ще не в Україні

Цього року, ще до президентських виборів, до України могли повернутися мільйони екс-прем'єра Павла Лазаренка. Однак такі сподівання виявилися марними.

На рахунках офшорних фірм, підконтрольних Павлу Лазаренку і його дітям, по всьому світі заарештовано, за різними даними, від 220 до 230 мільйонів доларів США

На рахунках офшорних фірм, підконтрольних Павлу Лазаренку і його дітям, по всьому світі заарештовано, за різними даними, від 220 до 230 мільйонів доларів США

У Києві з нетерпінням чекають розв'язки багаторічної епопеї з повернення понад 200 мільйонів доларів, заарештованих на офшорних рахунках екс-прем'єра Павла Лазаренка. Ще минулої осені генпрокурор Юрій Луценко розповів ЗМІ, що українська сторона заявила свої претензії на ці кошти, за які вже 15 років Сполучені Штати судяться з Лазаренком і його дітьми. Міністерство юстиції США намагалося будь-що завершити необхідні для конфіскації грошей процедури до 31 березня. Саме цього дня в Україні відбудуться президентські вибори.  

Газові гроші Тимошенко

Основна частина грошей на офшорних рахунках Лазаренка була отримана ним у 90-ті роки минулого століття, як вважають американські слідчі, за сприяння газовому бізнесу Юлії Тимошенко. Підконтрольна їй газова компанія ЄЕСУ свого часу переказала Лазаренку щонайменше 162 мільйони доларів, йдеться у документах суду округу Колумбія, які є в розпорядженні DW. 

Будучи прем'єром, Павло Лазаренко, зокрема, видав державну гарантію на 200 мільйонів доларів за контрактом ЄЕСУ і "Газпрому" на постачання газу.

Левова частка коштів на заарештованих рахунках Лазаренка надійшла з офшорних рахунків Юлії Тимошенко, встановили американські слідчі

Левова частка коштів на заарештованих рахунках Лазаренка надійшла з офшорних рахунків Юлії Тимошенко, встановили американські слідчі

Компанія Тимошенко не заплатила російському газовому монополісту за газ, і в підсумку розраховуватися довелося державі коштом платників податків. А гроші від продажу російського газу, за даними слідства, спершу опинилися на офшорних рахунках Тимошенко, а потім і Павла Лазаренка.

Натомість Юлія Тимошенко в інтерв'ю "Радіо Свобода" 18 березня заявила, що Генеральна прокуратура України намагається знайти компромат на неї. Вона наполягає на тому, що ані вона, ані компанії, які вона очолювала 20 років тому, не мають жодного стосунку до Лазаренка.

Тим не менше, суд округу Колумбія, відповідно до документів, які є в розпорядженні DW, навесні 2017 року підтвердив обґрунтованість підозр у злочинному походженні цих грошей, що є передумовою для їх конфіскації. Однак на цьому шляху зачишається чимало юридичних перепон.

Переговори з Лазаренком і його дітьми

За півтора десятиліття судової тяганини сторони понесли високі витрати. З огляду на це, Павло Лазаренко і мін'юст США спробували знайти компроміс. Згідно з документами суду округу Колумбія, які є в розпорядженні DW, на переговорах з представниками американського міністерства юстиції, які відбулися ще 6-7 березня 2018 року у Вашингтоні, Лазаренко погодився віддати "левову частку" з понад 200 мільйонів доларів, виведених понад 20 років тому з України. На зустрічі були присутні і троє дітей екс-прем'єра, які також заявляють про претензії на гроші, заморожені на офшорних рахунках по всьому світі.

Залишалося лише погодити деталі мирової угоди. Як випливає із судових документів, міністерство юстиції США надало українському втікачеві детальний проект угоди про розподіл коштів ще 13 вересня 2018 року. Згідно із ухвалою суду округу Колумбія, у сторін був час до середини жовтня, аби остаточно домовитись. Якщо би все йшло за погодженим сценарієм, на початку цього року гроші вже могли бути в країні.

Затягування часу

Однак щось пішло не так. До середини листопада Павло Лазаренко не відповідав на пропозиції американських правоохоронців щодо розподілу коштів. Відтоді під різними приводами екс-прем'єр неодноразово просив суд подовжити термін на підготовку своїх пропозицій. У грудні міністерство юстиції США звинуватило Лазаренка у затягуванні часу. Американська сторона наголошувала на небезпеці зриву конфіскації з огляду на наближення президентських виборів в Україні. Однак до 31 січня - крайнього терміну, встановленого судом - сторони так і не домовилися про розподіл коштів.

Павло Лазаренко із сином Олександром, 2004 рік

Павло Лазаренко із сином Олександром, 2004 рік

У лютому було відновлено розгляд позову США щодо конфіскації. Суд розпорядився завершити допит учасників процесу до 29 березня. Мін'юст США наполягав, аби всі юридичні процедури в Україні, необхідні для завершення судового процесу щодо конфіскації, були здійснені до виборів президента. Йдеться, зокрема, про допит сина Лазаренка - Олександра, - який проживає в Україні. Допит, як передбачалося, мав відбутися у Львові, де, за словами його адвокатів, мешкає Лазаренко-молодший. Утім, в останній момент адвокати зажадали, щоб допит сина екс-прем'єра Олексндра Лазаренка відбувся у США.

"З огляду на політичну чутливість цієї справи і статусу родини Лазаренків в Україні, Олександр не буде почуватися у безпеці, перебуваючи в урядовій будівлі. Юлія Тимошенко, колишня партнерка Павла Лазаренка по бізнесу, згідно з опитуваннями, йде голова до голови у президентських перегонах", - зазначив адвокат сина Лазаренка у зверненні до суду, вказуючи на політичний аспект справи з огляду на голосування, яке відбудеться 31 березня.

"Не знаю" і "не пам'ятаю"

Суд у своїй постанові від 27 березня пристав на побажання Олександра Лазаренка. Йому дали час подати документи на американську візу, аби невдовзі допит відбувся у США. Син екс-прем'єра, так само як і двоє дочок Лазаренка, претендує на 150 мільйонів з арештованих рахунків офшорних компаній, заявляючи про свої права вимоги щодо цих рахунків. Утім, досі, як констатують американські слідчі, на всі їхні запитання про походження коштів на рахунках в Антигуа і Барбуда, у Литві, Швейцарії, Гернсі і Ліхтенштейні, вони відповідали "не знаю" і "не пам'ятаю".

Незалежно від того, наскільки змістовними будуть свідчення Олександра Лазаренка, ані до президентських, ані навіть парламентських виборів гроші в Україну, схоже, повернуто не буде. Згідно з постановою суду округу Колумбія, збір свідчень і обмін позиціями має бути завершено до середини жовтня. Утім, судячи з попереднього поступу, в ці часові рамки сторони не вкладуться. Отже, імовірно, процес завершиться після виборів до Верховної Ради.

Однак йдеться не лише про політично чутливе питання у рік виборів. Питання також у тому, що взагалі вдасться повернути в Україну, якщо Лазаренко і США не укладуть зрештою мирову угоду. Наприклад, 67 мільйонів, що перебувають на рахунках банків в Антигуа і Барбуда, уряд цієї острівної країни у Карибському морі "вивів з поля досяжності обох сторін процесу до вирішення спору".  Схожа ситуація в Гернсі і Ліхтенштейні, заявляють адвокати Павла Лазаренка.

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