До Верховної Ради можуть пройти шість партій - опитування

До Верховної Ради України за підсумками позачергових виборів мають шанс потрапити шість політичних сил - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - "За життя" (ОП-ЗЖ), "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина", "Голос", "Сила і честь". Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які були оприлюднені ввечері у вівторок, 9 липня.
Серед тих респондентів, які визначилися та мають намір голосувати, 48,5 відсотка готові проголосувати за "Слугу народу", 14,1 відсотка - за ОП-ЗЖ, 9,2 відсотка - за "Європейську солідарність", 6,2 відсотка - за "Батьківщину". Ще дві партії мають шанс здолати прохідний бар'єр у п'ять відсотків, враховуючи статистичну похибку. Так, 4,4 відсотка опитаних мають намір проголосувати за партію "Голос" та 4,1 відсотка - за "Силу і честь". Решта партій, згідно з опитуванням, шансів пройти до Верховної Ради не мають.
Крім того, учасники опитування відповіли, кого хочуть бачити прем'єр-міністром України. Найбільша кількість респондентів (12,8 відсотка) хоче, щоб ним став представник ОП-ЗЖ Юрій Бойко. До трійки фаворитів потрапили Юлія Тимошенко (12,3 відсотка) та Володимир Гройсман (9,6 відсотка).
Опитування провели з 25 червня по 7 липня, було опитано понад дві тисячі респондентів у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 1,4 відсотка.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала виборчі списки 22 партій для участі у позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Рефат Чубаров, "Сила і честь"
Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров йде до Верховної Ради під третім номером у списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Нині Чубаров - депутат парламенту, обраний за списком "Блоку Петра Порошенка". До Ради четвертого і п'ятого скликань обирався за списком "Нашої України".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Андрій Парубій, "Європейська солідарність"
Спікер Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій - другий у списку партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність". До чинної Ради обрався за списком "Народного фронту", який нині через практично нульовий рейтинг відмовився від участі у виборах за списками. У "Народному фронті" п'ять років тому Парубій був четвертим номером.
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Валентин Наливайченко, "Батьківщина"
Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015 рр.), є третім номером у списку партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко. До парламенту сьомого скликання у 2012 році він обирався за списком партії УДАР Віталія Кличка, при чому теж був у ньому третім номером. Як кандидат у президенти на виборах 2019 року отримав 0,22 відсотка голосів.
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Сергій Тарута, "Батьківщина"
Політик і бізнесмен Сергій Тарута у нинішній Раді - позафракційний депутат, обраний у мажоритарному окрузі в Маріуполі. Його поява у списку "Батьківщини" (2-й номер) не стала несподіванкою, адже на президентських виборах 2019 року він зняв свою кандидатуру на користь лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. На сайті ЦВК його називають безпартійним, хоча Тарута є засновником партії "Основа".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Ілля Кива, "Опозиційна платформа - За життя"
Поява Іллі Киви у списку партії "Опозиційна платформа -За життя" на чолі з Юрієм Бойком, до якого входить чимало колишніх представників Партії регіонів, багатьох здивувала. Раніше Кива входив до "Правого сектора" і відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він закликав до "насильницької українізації" Донбасу. Кива - екслідер Соцпартії України, вважається близьким до глави МВС Арсена Авакова.
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Вікторія Сюмар, "Європейська солідарність"
Колишня журналістка Вікторія Сюмар п'ять років тому обралася до Ради за списком "Народного фронту" (7-й номер). У нинішній Раді вона очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. На цьогорічний виборах Сюмар балотується під 16-м номером за списками партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"
Тетяна Чорновол також є колишньою журналісткою і також мігрувала до "Європейської солідарності" з "Народного фронту". Вона - 27-й номер у списку. П'ять років тому у списку "Народного фронту" вона була другою. ЗМІ називають Чорновол близькою до депутата Сергія Пашинського - голови комітету з питань нацбезпеки і оборони в нинішній Раді і голови наглядової ради "Укроборонпрому".
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Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Олена Сотник, "Сила і честь"
Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"
Автор: Максим Сидоржевський