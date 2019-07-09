До Верховної Ради можуть пройти шість партій - опитування

До Верховної Ради України за підсумками позачергових виборів мають шанс потрапити шість політичних сил - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - "За життя" (ОП-ЗЖ), "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина", "Голос", "Сила і честь". Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які були оприлюднені ввечері у вівторок, 9 липня.

Серед тих респондентів, які визначилися та мають намір голосувати, 48,5 відсотка готові проголосувати за "Слугу народу", 14,1 відсотка - за ОП-ЗЖ, 9,2 відсотка - за "Європейську солідарність", 6,2 відсотка - за "Батьківщину". Ще дві партії мають шанс здолати прохідний бар'єр у п'ять відсотків, враховуючи статистичну похибку. Так, 4,4 відсотка опитаних мають намір проголосувати за партію "Голос" та 4,1 відсотка - за "Силу і честь". Решта партій, згідно з опитуванням, шансів пройти до Верховної Ради не мають.

Крім того, учасники опитування відповіли, кого хочуть бачити прем'єр-міністром України. Найбільша кількість респондентів (12,8 відсотка) хоче, щоб ним став представник ОП-ЗЖ Юрій Бойко. До трійки фаворитів потрапили Юлія Тимошенко (12,3 відсотка) та Володимир Гройсман (9,6 відсотка).

Опитування провели з 25 червня по 7 липня, було опитано понад дві тисячі респондентів у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 1,4 відсотка.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала виборчі списки 22 партій для участі у позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Дивитись відео 05:05 Поділитись Парламентські вибори 2019: на кого орієнтується молодь (10.07.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Lpbs Парламентські вибори 2019: на кого орієнтується молодь (10.07.2019)