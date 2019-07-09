 До Верховної Ради можуть пройти шість партій - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

До Верховної Ради можуть пройти шість партій - опитування

Згідно із соцопитуванням КМІС, до Ради наступного скликання можуть пройти партії "Слуга народу", ОП-ЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" та "Сила і честь". Рейтинг "Слуги народу" - 48,5 відсотка.

Соцопитування КМІС: до Ради можуть пройти 6 партій

Соцопитування КМІС: до Ради можуть пройти 6 партій

До Верховної Ради України за підсумками позачергових виборів мають шанс потрапити шість політичних сил - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - "За життя" (ОП-ЗЖ), "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина", "Голос", "Сила і честь". Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які були оприлюднені ввечері у вівторок, 9 липня.

Серед тих респондентів, які визначилися та мають намір голосувати, 48,5 відсотка готові проголосувати за "Слугу народу", 14,1 відсотка - за ОП-ЗЖ, 9,2 відсотка - за "Європейську солідарність", 6,2 відсотка - за "Батьківщину". Ще дві партії мають шанс здолати прохідний бар'єр у п'ять відсотків, враховуючи статистичну похибку. Так, 4,4 відсотка опитаних мають намір проголосувати за партію "Голос" та 4,1 відсотка - за "Силу і честь". Решта партій, згідно з опитуванням, шансів пройти до Верховної Ради не мають.

DW.COM

Конфлікт на Донбасі, анексія Криму та відносини з Росією залишаються чи не найбільшими викликами, що стоять перед Україною. DW вивчила, як ця тема представлена в програмах провідних партій. (09.07.2019)

Завдяки наданню державних грошей партійні фінанси стали більш прозорими, але партії так і залишились лідерськими проектами. (09.07.2019)

Крім того, учасники опитування відповіли, кого хочуть бачити прем'єр-міністром України. Найбільша кількість респондентів (12,8 відсотка) хоче, щоб ним став представник ОП-ЗЖ Юрій Бойко. До трійки фаворитів потрапили Юлія Тимошенко (12,3 відсотка) та Володимир Гройсман (9,6 відсотка).

Опитування провели з 25 червня по 7 липня, було опитано понад дві тисячі респондентів у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 1,4 відсотка.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала виборчі списки 22 партій для участі у позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня. 

Дивитись відео 05:05

Парламентські вибори 2019: на кого орієнтується молодь (10.07.2019)

  • Рефат Чубаров

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Рефат Чубаров, "Сила і честь"

    Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров йде до Верховної Ради під третім номером у списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Нині Чубаров - депутат парламенту, обраний за списком "Блоку Петра Порошенка". До Ради четвертого і п'ятого скликань обирався за списком "Нашої України".

  • Андрій Парубій

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Андрій Парубій, "Європейська солідарність"

    Спікер Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій - другий у списку партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність". До чинної Ради обрався за списком "Народного фронту", який нині через практично нульовий рейтинг відмовився від участі у виборах за списками. У "Народному фронті" п'ять років тому Парубій був четвертим номером.

  • Валентин Наливайченко

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Валентин Наливайченко, "Батьківщина"

    Валентин Наливайченко, колишній голова Служби безпеки України (2006-2010, 2014-2015 рр.), є третім номером у списку партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко. До парламенту сьомого скликання у 2012 році він обирався за списком партії УДАР Віталія Кличка, при чому теж був у ньому третім номером. Як кандидат у президенти на виборах 2019 року отримав 0,22 відсотка голосів.

  • Сергій Тарута

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Сергій Тарута, "Батьківщина"

    Політик і бізнесмен Сергій Тарута у нинішній Раді - позафракційний депутат, обраний у мажоритарному окрузі в Маріуполі. Його поява у списку "Батьківщини" (2-й номер) не стала несподіванкою, адже на президентських виборах 2019 року він зняв свою кандидатуру на користь лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. На сайті ЦВК його називають безпартійним, хоча Тарута є засновником партії "Основа".

  • Ілля Кива

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Ілля Кива, "Опозиційна платформа - За життя"

    Поява Іллі Киви у списку партії "Опозиційна платформа -За життя" на чолі з Юрієм Бойком, до якого входить чимало колишніх представників Партії регіонів, багатьох здивувала. Раніше Кива входив до "Правого сектора" і відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він закликав до "насильницької українізації" Донбасу. Кива - екслідер Соцпартії України, вважається близьким до глави МВС Арсена Авакова.

  • Вікторія Сюмар

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Вікторія Сюмар, "Європейська солідарність"

    Колишня журналістка Вікторія Сюмар п'ять років тому обралася до Ради за списком "Народного фронту" (7-й номер). У нинішній Раді вона очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. На цьогорічний виборах Сюмар балотується під 16-м номером за списками партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

  • Тетяна Чорновол

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"

    Тетяна Чорновол також є колишньою журналісткою і також мігрувала до "Європейської солідарності" з "Народного фронту". Вона - 27-й номер у списку. П'ять років тому у списку "Народного фронту" вона була другою. ЗМІ називають Чорновол близькою до депутата Сергія Пашинського - голови комітету з питань нацбезпеки і оборони в нинішній Раді і голови наглядової ради "Укроборонпрому".

  • Олена Сотник

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Олена Сотник, "Сила і честь"

    Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW. (09.07.2019)  

Аудіо й відео до теми

Парламентські вибори 2019: на кого орієнтується молодь (10.07.2019)  

Також за темою

Ukraine Armee in der Ostukraine

Вибори до Ради: як партії планують повертати Донбас та Крим 09.07.2019

Конфлікт на Донбасі, анексія Криму та відносини з Росією залишаються чи не найбільшими викликами, що стоять перед Україною. DW вивчила, як ця тема представлена в програмах провідних партій.

Nationales Anti-Korruptions Büro der Ukraine NABU in Kiew

Вибори до Ради: як партії боротимуться з корупцією 10.07.2019

Боротьба з корупцією є однією з головних тем виборчих кампаній в Україні. DW вивчила, як ця тема представлена в програмах політичних партій, які мають шанс пройти до Верховної Ради.

Wahlen Ukraine

Які партії проходять до Верховної Ради (фотогалерея) 02.07.2019

Найбільші шанси потрапити до Верховної Ради України на позачергових виборах 21 липня мають п'ять партій. DW коротко розповідає про ці політичні сили та їхніх лідерів.

Реклама

Докладно

Голосування під час другого туру президентських виборів, 21 квітня 2019 року

Що треба знати про вибори до Верховної Ради

21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України дев'ятого скликання.  

НБУ

НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів

Скасування обмежень на репатріацію дивідендів - ще один крок на шляху валютної лібералізації, кажуть у НБУ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  