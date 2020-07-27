 Дослідження: як молоді і здорові люди поширюють COVID-19 | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 29.07.2020

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Світ

Дослідження: як молоді і здорові люди поширюють COVID-19

На тлі повторних спалахів коронаірусу SARS-CoV-2 багато країн та окремих регіонів знову вводять обмежувальні заходи. Яку роль у появі нових вогнищ інфекції відіграють її безсимптомні носії?

Перехожі у захисних масках на вулицях Токіо

Перехожі у захисних масках на вулицях Токіо

Мельбурн, Пекін, Лестер, Барселона ... У всьому світі продовжують фіксувати нові локальні спалахи коронавірусної інфекції - причому найчастіше в місцях, де колись спостерігалося істотне зниження кількості хворих. Як наслідок місцева влада змушена знову посилювати карантинні заходи.

18 липня у світі було зафіксовано майже 260 тисяч нових випадків зараження COVID-19: це стало рекордним добовим приростом з початку пандемії. Хоча за останні кілька днів цифри дещо знизилися, особливого приводу для оптимізму поки що немає. Результати останніх досліджень говорять про те, що молоді безсимптомні носії можуть грати у поширенні вірусу набагато більшу, ніж вважалося досі, роль.

Одна поїздка в ліфті - десятки заражених

В американському Центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомили про незвичайний випадок, коли жінка, яка була безсимптомним носієм COVID-19, заразила 71 людину, провівши лише кілька хвилин у ліфті свого дому в Китаї. Жінка ще в березні повернулася в КНР зі США і зробила тест на коронавірус, однак той виявився негативним. Незважаючи на це, вона вирішила дотримуватися карантину і стверджує, що за два тижні тільки один раз проїхала у ліфті.

Японські вчені попереджають, що ризик зараження коронавірусом від безсимптомних носіїв вельми високий

Японські вчені попереджають, що ризик зараження коронавірусом від безсимптомних носіїв вельми високий

Японські вчені з Кіотського університету також недавно провели дослідження, у ході якого простежили ланцюжок понад 3000 випадків зараження. Фахівцям вдалося ідентифікувати 22 особи які, найімовірніше, стали початковими джерелами поширення інфекції. Кожен другий - у віці від 20 до 39 років. Це викликало у вчених здивування, оскільки більшість випадків зараження, зафіксованих у Японії в конкретний період, припадало на пацієнтів у віці 50-70 років.

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Дві третини американців з COVID-19 - молодше 60 років

Поширенню SARS-CoV-2 молодими людьми може сприяти низка факторів. Співавтор дослідження, доцент кафедри вірусології Кіотського університету Юкі Фурусе зазначає, що у молодих людей хвороба часто протікає у легкій формі і вони не усвідомлюють, що можуть заразити інших. Професор вірусології Університету Тохоку в Японії Хітосі Ошітані також допускає, що представники молодого покоління вважають себе менш схильними до ризику: отже, вони мобільніші і мають більше шансів контакту з джерелом інфекції.

З 23 липня носіння масок у Мельбурні є обов'язковим

З 23 липня носіння масок у Мельбурні є обов'язковим

При цьому у молодих людей коронавірус виявляють дедалі частіше. Наприклад, аналіз даних, зібраних в американському місті Сіетлі, показав, що половина нових випадків зараження коронавірусом припадає на людей у ​​віці від 20 до 30 років. А за останніми даними американського Центру з контролю і профілактики захворювань, майже 70 відсотків жителів США з підтвердженим діагнозом COVID-19 були молодші за 60 років.

Наскільки небезпечні безсимптомні носії?

У травні керівник CDC Роберт Редфилд заявив, що симптоми захворювання можуть не проявлятися у 25 відсотків заражених. У свою чергу дослідження, проведені у Гонконзі і Великобританії, показали що частка прихованих носіїв серед переносників вірусу може сягати до 50 відсотків.

Втім, поки вчені ще не дійшли консенсусу щодо того, наскільки безсимптомні носії заразні і якою мірою сприяють поширенню SARS-CoV-2. Більшість фахівців дотримується думки, що ризик зараження від хворого з явними ознаками коронавірусу все ж вищий, ніж від носія інфекції, у якого їх немає.

Захисні маски як основний засіб обережності

При цьому фахівці вважають, що пріоритетними у боротьбі з поширенням COVID-19 як і раніше повинні залишатися профілактичні заходи - зокрема, соціальне дистанціювання і носіння захисних масок. У деяких регіонах, де недавно були зафіксовані нові спалахи коронавірусу - наприклад, в Австралії, - влада лише зовсім недавно зобов'язала жителів носити маски у громадських місцях.

У Німеччині, до речі, такі правила запровадили ще в кінці квітня. Відповідно до одного з досліджень, носіння масок знижує шанс заразитися SARS-CoV-2 на 40 відсотків.
Примітно, що у червні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також оновила рекомендації щодо носіння захисних масок і тепер радить носити їх у громадських місцях і закритих приміщеннях, де важко забезпечити соціальну дистанцію.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Без улюбленої команди нікуди

    Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської "Борусії", принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Бельканто

    Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Це буде дорого!

    Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Скрізь захисні маски

    Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    На війні

    Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Смертельна гра

    Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Криза після кризи

    Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Повернувшись до війни

    У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    Автор: Сюзанне Кордс


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Докладно

Перехожі у захисних масках на вулицях Токіо

Дослідження: як молоді і здорові поширюють COVID-19

Яку роль у появі нових вогнищ інфекції відіграють її безсимптомні носії?  

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