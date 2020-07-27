Дослідження: як молоді і здорові люди поширюють COVID-19

Мельбурн, Пекін, Лестер, Барселона ... У всьому світі продовжують фіксувати нові локальні спалахи коронавірусної інфекції - причому найчастіше в місцях, де колись спостерігалося істотне зниження кількості хворих. Як наслідок місцева влада змушена знову посилювати карантинні заходи.

18 липня у світі було зафіксовано майже 260 тисяч нових випадків зараження COVID-19: це стало рекордним добовим приростом з початку пандемії. Хоча за останні кілька днів цифри дещо знизилися, особливого приводу для оптимізму поки що немає. Результати останніх досліджень говорять про те, що молоді безсимптомні носії можуть грати у поширенні вірусу набагато більшу, ніж вважалося досі, роль.

Одна поїздка в ліфті - десятки заражених

В американському Центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомили про незвичайний випадок, коли жінка, яка була безсимптомним носієм COVID-19, заразила 71 людину, провівши лише кілька хвилин у ліфті свого дому в Китаї. Жінка ще в березні повернулася в КНР зі США і зробила тест на коронавірус, однак той виявився негативним. Незважаючи на це, вона вирішила дотримуватися карантину і стверджує, що за два тижні тільки один раз проїхала у ліфті.

Японські вчені попереджають, що ризик зараження коронавірусом від безсимптомних носіїв вельми високий

Японські вчені з Кіотського університету також недавно провели дослідження, у ході якого простежили ланцюжок понад 3000 випадків зараження. Фахівцям вдалося ідентифікувати 22 особи які, найімовірніше, стали початковими джерелами поширення інфекції. Кожен другий - у віці від 20 до 39 років. Це викликало у вчених здивування, оскільки більшість випадків зараження, зафіксованих у Японії в конкретний період, припадало на пацієнтів у віці 50-70 років.

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Дві третини американців з COVID-19 - молодше 60 років

Поширенню SARS-CoV-2 молодими людьми може сприяти низка факторів. Співавтор дослідження, доцент кафедри вірусології Кіотського університету Юкі Фурусе зазначає, що у молодих людей хвороба часто протікає у легкій формі і вони не усвідомлюють, що можуть заразити інших. Професор вірусології Університету Тохоку в Японії Хітосі Ошітані також допускає, що представники молодого покоління вважають себе менш схильними до ризику: отже, вони мобільніші і мають більше шансів контакту з джерелом інфекції.

З 23 липня носіння масок у Мельбурні є обов'язковим

При цьому у молодих людей коронавірус виявляють дедалі частіше. Наприклад, аналіз даних, зібраних в американському місті Сіетлі, показав, що половина нових випадків зараження коронавірусом припадає на людей у ​​віці від 20 до 30 років. А за останніми даними американського Центру з контролю і профілактики захворювань, майже 70 відсотків жителів США з підтвердженим діагнозом COVID-19 були молодші за 60 років.

Наскільки небезпечні безсимптомні носії?

У травні керівник CDC Роберт Редфилд заявив, що симптоми захворювання можуть не проявлятися у 25 відсотків заражених. У свою чергу дослідження, проведені у Гонконзі і Великобританії, показали що частка прихованих носіїв серед переносників вірусу може сягати до 50 відсотків.

Втім, поки вчені ще не дійшли консенсусу щодо того, наскільки безсимптомні носії заразні і якою мірою сприяють поширенню SARS-CoV-2. Більшість фахівців дотримується думки, що ризик зараження від хворого з явними ознаками коронавірусу все ж вищий, ніж від носія інфекції, у якого їх немає.

Захисні маски як основний засіб обережності

При цьому фахівці вважають, що пріоритетними у боротьбі з поширенням COVID-19 як і раніше повинні залишатися профілактичні заходи - зокрема, соціальне дистанціювання і носіння захисних масок. У деяких регіонах, де недавно були зафіксовані нові спалахи коронавірусу - наприклад, в Австралії, - влада лише зовсім недавно зобов'язала жителів носити маски у громадських місцях.

У Німеччині, до речі, такі правила запровадили ще в кінці квітня. Відповідно до одного з досліджень, носіння масок знижує шанс заразитися SARS-CoV-2 на 40 відсотків.

Примітно, що у червні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також оновила рекомендації щодо носіння захисних масок і тепер радить носити їх у громадських місцях і закритих приміщеннях, де важко забезпечити соціальну дистанцію.

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