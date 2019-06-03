Дональд Трамп і королева Єлизавета заявили про спільні цінності

Королева Великобританії Єлизавета II у понеділок, 3 червня, прийняла в Букінгемському палаці президента США Дональда Трампа з дружиною Меланією. Під час банкету королева наголосила, що цінності Великобританії та США є спільними для обох країн. "Коли ми дивимося в майбутнє, я впевнена, що наші спільні цінності та інтереси продовжать об'єднувати нас, - зазначила Єлизавета. - Сьогодні ми святкуємо альянс, який допоміг гарантувати безпеку і процвітання обох наших народів протягом десятиліть, і, який, я вірю, триватиме багато років".

Своєю чергою Трамп назвав британську королеву "великою жінкою" і також наголосив на важливості спільних цінностей для обох держав. "Як ми шануємо нашу спільну перемогу і спадщину, ми підтверджуємо спільні цінності, які продовжать нас об'єднувати в майбутньому; свободу, суверенітет, самовизначення, верховенство права, надані нам всемогутнім богом", - сказав американський президент, цитує агенція Reuters. Він також зазначив, що королева та уся королевська родина були "фантастичними".

Дональд Трамп, королева Єлизавета, Меланія Трамп, принц Чарльз та його дружина Камілла

Трамп став дванадцятим президентом США, який зустрівся з британською королевою. До банкету у королеви подружжя Трампів зустрілося з принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою. На банкеті в Букінгемському палаці серед понад 170 гостей також були присутні донька Трампа Іванка та його зять Джаред Кушнер, а також його сини Ерік і Дональд-молодший та донька Тіффані.

На зустрічі не були присутні принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, яка під час президентської кампанії Трампа називала його "жінконенависником", повідомляє агенція dpa. Під час зустрічі королева подарувала Трампу перше видання книги "Друга світова війна" колишнього прем'єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля, що вийшло друком в 1959 році.

Принц Чарльз та Дональд Трамп

У вівторок, 4 червня, Трамп зустрінеться з прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей для торговельних переговорів. Він наголосив, що хотів би укласти з країною торговельну угоду після її виходу з ЄС, передає агенція AFP. "Велика торговельна угода можлива після того, як Великобританія позбудеться кайданів", - написав він у Twitter напередодні зустрічі. Трамп і Мей планують провести діловий сніданок у Палаці Сент-Джеймс з представниками деяких провідних компаній з Великобританії та США.