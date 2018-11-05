 Дональд Трамп звільнив генпрокурора США Джеффа Сешнса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2018

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Новини

Дональд Трамп звільнив генпрокурора США Джеффа Сешнса

Замість Джеффа Сешнса обов'язки генпрокурора США тимчасово виконуватиме лояльний до Трампа Метью Вітакер, який неодноразово критикував розслідування імовірного втручання Росії у вибори 2016 року.

Джефф Сешнс іде з посади

Джефф Сешнс іде з посади

Генеральний прокурор та міністр юстиції США Джефф Сешнс у середу, 7 листопада, подав у відставку на прохання президента країни Дональда Трампа. Трамп у той самй день подякував колишньому сенатору від Алабами Сешнсу "за його службу". При цьому він додав, що нового постійного генпрокурора призначать згодом.

Зміщення Сешнса з посади відбулося на наступний день після того, як Республіканська партія втратила більшість у нижній палаті Конгресу. Здобуття більшості у Палаті представників відкриває Демократичній партії можливості поглибити розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року, на яких переміг Трамп.

Метью Вітакер

Метью Вітакер

Віднині виконувати обов'язки генпрокурора буде Метью Вітакер, якого вважають особливо лояльним до Трампа. Критики побоюються, що Вітакер не піклуватиметься про те, абе розслідування "російської справи", яке проводить спецпрокурор Роберт Мюллер, і надалі було незалежним. Раніше Вітакер неодноразово висловлював критику цього розслідування і впевненість, що команда Трампа не вступала в змову з росіянами під час виборчої кампанії.

Нагадаємо, офіційно США висунули обвинувачення 13 громадянам Росії і трьом російським організаціям через втручання у вибори та політичний процес. У липні Дональд Трамп визнав особисту відповідальність президента РФ Володимира Путіна за втручання у вибори в США 2016 року.

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