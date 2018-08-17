 Дональд Трамп все ж висловив повагу до Джона Маккейна за його службу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

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Новини

Дональд Трамп все ж висловив повагу до Джона Маккейна за його службу

В офіційній заяві президент США Дональд Трамп висловив пошану пам'яті сенатора Джона Маккейна. Він розпорядився приспустити прапори на урядових будівлях на його честь.

На Білому домі приспустили прапор

На Білому домі приспустили прапор

Президент США Дональд Трамп вшанував пам'ять померлого сенатора Джона Маккейна. Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому, опублікованій у понеділок, 27 серпня.

"На знак поваги до пам'яті та багаторічної служби сенатора Джона Сідні Маккейна III, я наказую (…) щоб прапор Сполучених Штатів був приспущений у Білому домі та на всіх урядових будівлях", - йдеться у повідомленні. Прапори мають бути приспущені на усіх державних установах до заходу сонця у день поховання сенатора.

В іншій заяві Трамп зазначив, що попри політичні розбіжності, він поважає службу Маккейна. Трамп попросив віце-президента Майка Пенса виступити зі зверненням під час церемонії на честь спочилого сенатора, яка відбудеться у Капітолії 31 серпня.

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Президент США Дональд Трамп не погодився публікувати заяву щодо героїзму Джона Маккейна, повідомляє The Washington Post. Родина померлого сенатора не запросила президента на похорон. (27.08.2018)

Помічник покійного сенатора Джона Маккейна підтвердив, що Дональда Трампа не буде на церемонії поховання. Сам Маккейн висловив побажання, щоб на його похороні промови виголосили Джордж Буш-молодший і Барак Обама. (27.08.2018)

Згодом, під час вечері з лідерами Євангелічної церкви, Трамп зауважив, що "ми дуже цінуємо все, що сенатор Маккейн зробив для нашої країни", повідомляє агенція AP.

Як повідомлялося раніше, після смерті Джона Маккейна Трамп відмовився публікувати заяву про його героїзм. Він обмежився лише коротким твітом, в якому висловив співчуття родині сенатора. Після смерті Маккейна прапори приспустили лише на короткий час. Це викликало критику не лише демократів, але і республіканців, і спілок ветеранів. 

Сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня на 82-му році життя. Перед смертю сенатор розпорядився, щоб Дональда Трампа не було на церемонії поховання.

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Помер Джон Маккейн: друг України і критик Путіна (26.08.2018)

Посилання в інтернеті

Заява Білого дому щодо Джона Маккейна

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