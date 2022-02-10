Джон Маккейн - американський політик, республіканець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Маккейн".

Джон Маккейн (1936 - 2018) був сенатором США від штату Аризона, починаючи від 1987 року. Маккейн є ветераном В'єтнамської війни, служив у військово-морській авіації. 1967 року він потрапив у В'єтнамі у полон, в якому провів п'ять з половиною років. 2008-го року Маккейн був кандидатом від Республіканської партії на виборах президента США, але програв тоді демократу Бараку Обамі. У грудні 2014 року Джон Маккейн разом із сенатором-демократом Крісом Мерфі виступив перед мітингувальниками Євромайдану в Києві. Помер у серпні 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.