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Джон Маккейн

Джон Маккейн - американський політик, республіканець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Маккейн".

Джон Маккейн (1936 - 2018) був сенатором США від штату Аризона, починаючи від 1987 року. Маккейн є ветераном В'єтнамської війни, служив у військово-морській авіації. 1967 року він потрапив у В'єтнамі у полон, в якому провів п'ять з половиною років. 2008-го року Маккейн був кандидатом від Республіканської партії на виборах президента США, але програв тоді демократу Бараку Обамі. У грудні 2014 року Джон Маккейн разом із сенатором-демократом Крісом Мерфі виступив перед мітингувальниками Євромайдану в Києві. Помер у серпні 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експрезидент Естонії: Заходу не до репутації Путіна

Експрезидент Естонії: "Заходу не до репутації Путіна" 10.02.2022

Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес розповів в інтерв'ю DW про мюнхенську промову Путіна 2007 року, ставлення НАТО до Грузії та України, а також нинішню політику Кремля.
Курт Волкер подав у відставку з посади керівника Інституту Маккейна

Курт Волкер подав у відставку з посади керівника Інституту Маккейна 07.10.2019

Курт Волкер пішов з посади очільника Інституту міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона. Він очолював інститут понад сім років.

Джона Маккейна поховали на території військової академії, яку він закінчив

Джона Маккейна поховали на території військової академії, яку він закінчив 03.09.2018

На території Військово-морської академії США в Аннаполісі відбулася церемонія поховання сенатора Джона Маккейна. Його поховали поряд з другом, адміралом Чарльзом Ларсоном.

У Вашингтоні попрощалися з Маккейном

У Вашингтоні попрощалися з Маккейном 01.09.2018

У столиці США пройшла церемонія прощання з сенатором Джоном Маккейном. Серед присутніх були екс-президенти США Барак Обама та Джордж Буш-молодший, а також президент України Петро Порошенко.
Порошенко відвідає церемонію прощання з Маккейном

Порошенко відвідає церемонію прощання з Маккейном 31.08.2018

Президент України Петро Порошенко відвідає США, де відвідає церемонію прощання з сенатором Джоном Маккейном. У траурних заходах візьме участь також мер Києва Віталій Кличко.

В Аризоні попрощалися з сенатором Джоном Маккейном

В Аризоні попрощалися з сенатором Джоном Маккейном 31.08.2018

Тисячі людей прийшли попрощатися із сенатором Джоном Маккейном у Феніксі в Аризоні. Його поховають 2 вересня. Колишній віце-президент США Джо Байден назвав Маккейна "велетнем серед усіх нас".
Дональд Трамп все ж висловив повагу до Джона Маккейна за його службу

Дональд Трамп все ж висловив повагу до Джона Маккейна за його службу 28.08.2018

В офіційній заяві президент США Дональд Трамп висловив пошану пам'яті сенатора Джона Маккейна. Він розпорядився приспустити прапори на урядових будівлях на його честь.
Трамп не буде присутнім на похороні Маккейна - речник сенатора

Трамп не буде присутнім на похороні Маккейна - речник сенатора 27.08.2018

Помічник покійного сенатора Джона Маккейна підтвердив, що Дональда Трампа не буде на церемонії поховання. Сам Маккейн висловив побажання, щоб на його похороні промови виголосили Джордж Буш-молодший і Барак Обама.
Джон Маккейн: друг України і критик Путіна (відео)

Джон Маккейн: друг України і критик Путіна (відео) 27.08.2018

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, знаний своєю підтримкою України, активно просував у Конгресі надання військової допомоги Києву.
WP: Трамп відмовився публікувати заяву про героїзм Маккейна

WP: Трамп відмовився публікувати заяву про героїзм Маккейна 27.08.2018

Президент США Дональд Трамп не погодився публікувати заяву щодо героїзму Джона Маккейна, повідомляє The Washington Post. Родина померлого сенатора не запросила президента на похорон.
Характер, мужність, принциповість і честь. Світ згадує Джона Маккейна

Характер, мужність, принциповість і честь. Світ згадує Джона Маккейна 26.08.2018

Людина глибоких переконань, справжній патріот і видатна особистість. Політики США і різних країн світу згадують сенатора Джона Маккейна.

Помер Джон Маккейн: друг України і критик Путіна (26.08.2018) 26.08.2018

Сенатор-республіканець Джон Маккейн помер. Йому був 81 рік. В українську історію він увійшов як адвокат і друг Києва, який затято лобіював інтереси України у Вашингтоні.

Джон Маккейн - політик, який служив американському народу

Джон Маккейн - політик, який служив американському народу 26.08.2018

Джон Маккейн був одним з найбільш шанованих політиків у США. Він був справжнім патріотом своєї держави, котрий прямо казав те, що думає. Сенатор помер у 81 рік.

Помер сенатор США Джон Маккейн

Помер сенатор США Джон Маккейн 26.08.2018

Джон Маккейн був конгресменом, що користувався великою повагою у США і світі. Знаний своєю підтримкою України, Маккейн активно просував у Конгресі надання військової допомоги Києву.

Американський сенатор Джон Маккейн припинив лікуватися від раку

Американський сенатор Джон Маккейн припинив лікуватися від раку 24.08.2018

З огляду на пухлину мозку та поважний вік 81-річний сенатор від Республіканської партії США Джон Маккейн вирішив припинити курс лікування, повідомила його родина.
Сенатори США представили законопроект про посилення санкцій щодо РФ

Сенатори США представили законопроект про посилення санкцій щодо РФ 02.08.2018

Група сенаторів республіканців і демократів у США пропонують жорсткіше покарати Росію за спроби втручання у вибори, а також за дії в Сирії та Україні.

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