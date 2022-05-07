На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Фірташ". Дмитро Фірташ - український олігарх.

Український бізнесмен Дмитро Фірташ вже майже три роки перебуває у столиці Австрії, де триває епопея з судовим процесом щодо його екстрадиції до США. Відомим широкій громадськості Дмитро Фірташ став завдяки компанії "РосУкрЕнерго", в якій він володів 45 відсотками. "РосУкрЕнерго" займалася посередництвом у постачанні газу до України та ЄС. У 2014 році власники ухвалили рішення щодо ліквідації компанії. Нинішній бізнес Фірташа об'єднаний у групі Group DF. Як зазначається на сайті компанії, вона працює в азотному, титановому та газовому бізнесі, а також у мас-медіа та сільському господарстві. Станом на 22 лютого 2017 року, видання "Forbes Україна" оцінювало статки Фірташа у 251 мільйон доларів США.