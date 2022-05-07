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Дмитро Фірташ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Фірташ". Дмитро Фірташ - український олігарх.

Український бізнесмен Дмитро Фірташ вже майже три роки перебуває у столиці Австрії, де триває епопея з судовим процесом щодо його екстрадиції до США. Відомим широкій громадськості Дмитро Фірташ став завдяки компанії "РосУкрЕнерго", в якій він володів 45 відсотками. "РосУкрЕнерго" займалася посередництвом у постачанні газу до України та ЄС. У 2014 році власники ухвалили рішення щодо ліквідації компанії. Нинішній бізнес Фірташа об'єднаний у групі Group DF. Як зазначається на сайті компанії, вона працює в азотному, титановому та газовому бізнесі, а також у мас-медіа та сільському господарстві. Станом на 22 лютого 2017 року, видання "Forbes Україна" оцінювало статки Фірташа у 251 мільйон доларів США.

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють 07.05.2022

Війна, яку розв'язала Росія, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні - у матеріалі DW.
Дмитро Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США

Дмитро Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США 26.03.2022

Український мільярдер Дмитро Фірташ зазнав чергової поразки в австрійських судах і перебуває за крок до екстрадиції до Сполучених Штатів, де на нього очікує кримінальне провадження за підозрою у корупції.
Коментар: Не співпрацюйте з олігархами, пане президенте!

Коментар: Не співпрацюйте з олігархами, пане президенте! 23.09.2021

Спершу санкції, тепер закон "про деолігархізацію" - Зеленський ефектно грає роль приборкувача олігархів. Утім, "закручування гайок" для мільярдерів ще не означає зменшення їхнього впливу на політику, вважає Євген Тейзе.
Суд повернув комбінат Фірташа державі, він оскаржить це рішення

Суд повернув комбінат Фірташа державі, він оскаржить це рішення 05.08.2021

Суд в Україні задовольнив позов САП і повернув Запорізький титано-магнієвий комбінат, який перебував під контролем Дмитра Фірташа, державі. У Фірташа заявили, що оскаржуватимуть це рішення.
Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео) 30.07.2021

За те, що США більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. Утім, Київ має виконати і свої домашні завдання. Ось 5 головних проблем енергоринку.

Олігархи, водень, "зелений" тариф: куди дрейфує енергетичний ринок України (29.07.2021) 29.07.2021

За те, що американці більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе чимало енергетичних зобов’язань перед Україною. Аби розумно використати це, Україна має виконати низку власних домашніх завдань. Ось п’ять головних проблем вітчизняного енергоринку.

Після інциденту на Рівнеазоті: наступна аварія - питання часу?

Після інциденту на "Рівнеазоті": наступна аварія - питання часу? 22.07.2021

На підприємстві "Рівнеазот" тривають роботи з усунення наслідків розгерметизації трубопроводу в цеху азотної кислоти. Місцева влада заявляє, що загрози довкіллю й життю людей немає, однак екологи налаштовані скептично.
Аварія на Рівнеазоті: ДСНС запевняє, що загроза відсутня

Аварія на "Рівнеазоті": ДСНС запевняє, що загроза відсутня 21.07.2021

ДСНС та Державна екологічна інспекція здійснюють моніторинг на місці аварії у Рівному і запевняють, що жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.
Зеленський запровадив санкції щодо сотень фізичних та юридичних осіб у Росії

Зеленський запровадив санкції щодо сотень фізичних та юридичних осіб у Росії 24.06.2021

Під санкції потрапили російські бізнесмени, ЗМІ та журналісти, військово-промислові підприємства РФ, зокрема "Ростех", банки, низка авіакомпаній, як-от "Аэрофлот".
РНБО запроваджує санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса

РНБО запроваджує санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса 18.06.2021

Рада нацбезпеки і оборони запровадила повний пакет санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса, повідомив за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов.
Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео)

Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". Попри ці рокіровки енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?

Газ, сонце, водень: як українські олігархи поділили енергетичний ринок (29.04.2021) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". На тлі будь-яких рокіровок в енергополітиці незмінним лишається, що енергоринок України працює на прибутки українських олігархів. Вони заробили мільярдні статки завдяки газу, генерації тепла та електрики. Хто чим володіє?
Нові тарифи на газ з 1 травня: що треба знати споживачам

Нові тарифи на газ з 1 травня: що треба знати споживачам 29.04.2021

В Україні з 1 травня запроваджують річні тарифи на газ, і усіх споживачів автоматично переведуть на базовий річний контракт із постачальниками газу. Ціна на газ для них буде вищою за нинішню 6,99 гривні за кубометр.

Коломойському загрожують нові санкції? (11.03.2021) 11.03.2021

Після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти впливового українського бізнесмена Ігоря Коломойського, Київ висловив свою підтримку цих кроків. І цим, схоже, поки обмежився. Чи варто чекати санкцій проти Коломойського та інших українських олігархів від Євросоюзу? І чим ЄС може допомогти Зеленському у деолігархізації?

Юрій Вітренко про тарифи на газ і струм, реакцію МВФ та "Північний потік-2" (15.01.2021) 15.01.2021

На тлі протестів у регіонах український уряд пообіцяв зниження тарифів на газ для споживачів на 30 відсотків. Чим обґрунтоване таке рішення, як протидіяти монополізації на внутрішньому енергоринку, чому Україні загрожує "блекаут" та чи буде добудовано "Північний потік-2", в інтерв'ю DW розповів в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Комунальні тарифи: чому в Україні зросли ціни на газ, тепло та електрику

Комунальні тарифи: чому в Україні зросли ціни на газ, тепло та електрику 12.01.2021

Через підвищення комунальних тарифів в Україні жителі деяких регіонів перекривають дороги. Чому суттєво зросли ціни на газ, тепло та електрику, а ринок ЖКГ продовжують контролювати монополісти?

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