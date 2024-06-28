Облгази Фірташа повернули у власність держави

Раніше Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій "облгазів Фірташа". Однак Печерський райсуд Києва знову повернув їх державі.

Печерський районний суд Києва повернув у державну власність облгази раніше підконтрольних підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, з яких був знятий арешт. Про це повідомила в п'ятницю, 28 червня, голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

"Я вітаю рішення суді Печерського райсуду від 28 червня, яке підтверджує, що українські суди можуть відповідати рівню європейським. Облгази повернуто в державу! Управління буде продовжено", - написала вона.

Напередодні стало відомо, що 25 червня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував арешти акцій облгазів.

Нагадаємо, процесповернення газорозподільних мереж, які входили до управління ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК, афілійована до Фірташа), під контроль держави розпочався у листопаді 2022 року, після того як уряд ухвалив відповідне рішення про переукладання договорів експлуатації.

Газові скандали з компаніями Фірташа

Навесні 2023 року Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявили про викриття схеми розкрадання природного газу з газотранспортної системи України, до організації якої причетні Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Загальна сума збитків протягом 2016-2022 років може становити понад 18 мільярдів гривень, наголоcили правоохоронці.

Як стверджують у БЕБ, Фірташ особисто організував схему крадіжки газу. У групі компаній Group DF Фірташа категорично заперечують всі обвинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти менеджерів та самого Фірташа.

Навесні 2014 року Фірташа заарештували у Відні за запитом США. Вашингтон домагається екстрадиції бізнесмена, якого підозрює в корупції. Судова тяганина навколо екстрадиції Фірташа триває. Щоб залишитися в Австрії, торік олігарх отримав від Білорусі дипломатичну посаду у Відні.

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