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Дистанційна робота

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дистанційна робота".

Дистанційна робота особливої популярності набула під час пандемії COVID-19. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Річне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків - мінекономіки

Річне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків - мінекономіки 02.04.2022

Втрати ВВП України у першому кварталі міністерство економіки оцінює в 16 відсотків. Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота.

Гадання на кавовій гущі в цифрову добу: турецький підхід. "Європа у фокусі" (07.06.2021) 07.06.2021

Дивіться тижневик "Європа у фокусі" з такими темами: Франція: чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії Білорусь: викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка Сербія: дистанційна робота з морського узбережжя Туреччина: ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні Італія: підзабута професія - регулювальник дорожнього руху

1 травня: Меркель подякувала співгромадянам за солідарність

1 травня: Меркель подякувала співгромадянам за солідарність 01.05.2021

У День праці канцлерка ФРН Анґела Меркель подякувала кожному в країні за його працю та солідарність у боротьбі з коронавірусом.
Як відеозв'язок і віртуальна реальність рятують світ у часи коронавірусу (відео)

Як відеозв'язок і віртуальна реальність рятують світ у часи коронавірусу (відео) 01.03.2021

Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті. Тож чи варто повертатися до старого способу життя?

Як відеозв'язок і віртуальна реальність рятують світ у часи коронавірусу (26.02.2021) 26.02.2021

У часи пандемії коронавірусу справжній бум переживає віртуальна реальність. Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті. Тож чи варто повертатися до старого способу життя?

Локдаун став у Німеччині англіцизмом року

"Локдаун" став у Німеччині англіцизмом року 02.02.2021

Німецькі мовознавці визначилися із найпопулярнішим англіцизмом 2020 року. Ним виявилося слово "локдаун". Серед кандидатів були також "хоумофіс" і "суперспредер".
Німецькі лайфхаки: як зберегти командний дух у колективі, який у пандемію працює з дому

Німецькі лайфхаки: як зберегти командний дух у колективі, який у пандемію працює з дому 24.01.2021

Відчуття командного духу за відсутності в офісі зберегти непросто. Німецькі експерти пропонують низку лайфхаків - спільні ігри, чайні церемонії та навіть мініпобачення.

Глава МОЗ України Максим Степанов підхопив коронавірус

Глава МОЗ України Максим Степанов підхопив коронавірус 14.11.2020

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і працюватиме дистанційно.
Німецькі роботодавці задоволені хоум-офісом менше за працівників - опитування

Німецькі роботодавці задоволені "хоум-офісом" менше за працівників - опитування 14.11.2020

Німецькі працедавці менше задоволені дистанційною роботою, ніж працівники, свідчать результати опитування ifo. Лише 5,7 відсотка опитаних компаній помітили підвищення продуктивності праці в умовах "хоум-офісу".
Дистанційна робота: чому більшість і після пандемії не хоче повертатися в офіси

Дистанційна робота: чому більшість і після пандемії не хоче повертатися в офіси 28.07.2020

Без стресу, вища продуктивність та задоволення. До віддаленої роботи довелося спочатку звикати. Нині ж багато найманих працівників більше не хочуть повертатися в офіси. Але кілька недоліків у дистанційній роботі таки є.
Дистанційна робота: соціологи з'ясували плюси й мінуси

Дистанційна робота: соціологи з'ясували плюси й мінуси 11.06.2020

Соціологи в ФРН з'ясували, що віддалена робота часто більш продуктивна, ніж в офісі, навіть у разі, якщо вдома є маленькі діти. Втім, вона має й недоліки.
Twitter дозволив співробітникам і після карантину працювати дистанційно

Twitter дозволив співробітникам і після карантину працювати дистанційно 13.05.2020

Американська компанія Twitter дозволила своїм співробітникам працювати дистанційно й тоді, коли після карантину будуть відкриті офіси. Карантин продемонстрував ефективність віддаленої роботи, зазначають у Twitter.
Путін працює дистанційно та відмовився від потискання рук

Путін працює дистанційно та відмовився від потискання рук 01.04.2020

Після того як коронавірус виявили у лікаря, з яким контактував Володимир Путін, президент РФ почав працювати дистанційно зі своєї резиденції та не вітається за руку при особистих зустрічах.
У Японії запустили проект з популяризації дистанційної роботи

У Японії запустили проект з популяризації дистанційної роботи 24.07.2017

До проекту з популяризації дистанційної роботи приєднались близько тисячі японських компаній. Як мінімум один день на рік співробітники цих компаній працюватимуть з дому.