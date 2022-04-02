Дистанційна робота: чому більшість і після пандемії не хоче повертатися в офіси

Без стресу, вища продуктивність та задоволення. До віддаленої роботи довелося спочатку звикати. Нині ж багато найманих працівників більше не хочуть повертатися в офіси. Але кілька недоліків у дистанційній роботі таки є.