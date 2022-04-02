Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дистанційна робота".
Дистанційна робота особливої популярності набула під час пандемії COVID-19. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Дивіться тижневик "Європа у фокусі" з такими темами: Франція: чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії Білорусь: викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка Сербія: дистанційна робота з морського узбережжя Туреччина: ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні Італія: підзабута професія - регулювальник дорожнього руху
У часи пандемії коронавірусу справжній бум переживає віртуальна реальність. Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті. Тож чи варто повертатися до старого способу життя?
Німецькі працедавці менше задоволені дистанційною роботою, ніж працівники, свідчать результати опитування ifo. Лише 5,7 відсотка опитаних компаній помітили підвищення продуктивності праці в умовах "хоум-офісу".
Без стресу, вища продуктивність та задоволення. До віддаленої роботи довелося спочатку звикати. Нині ж багато найманих працівників більше не хочуть повертатися в офіси. Але кілька недоліків у дистанційній роботі таки є.