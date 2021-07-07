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Дизельний скандал - афера концерну Volkswagen (VW) та інших автовиробників.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дизельний скандал".
Volkswagen і захисники прав споживачів звинувачують один одного в провалі переговорів за мировою угодою. Автоконцерн обіцяє в будь-якому випадку виплатити 830 мільйонів євро компенсацій власникам маніпульованих дизелів.