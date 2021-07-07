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"Дизельний скандал"

Дизельний скандал - афера концерну Volkswagen (VW) та інших автовиробників.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дизельний скандал".

Дизельгейт: проти Daimler у Німеччині подали прецедентний позов

"Дизельгейт": проти Daimler у Німеччині подали прецедентний позов 07.07.2021

Позов проти концерну Daimler має полегшити отримання компенсації автовласникам, які постраждали через "дизельний скандал".
Клієнти в США отримали від VW понад 9,5 мільярда доларів через дизельгейт

Клієнти в США отримали від VW понад 9,5 мільярда доларів через "дизельгейт" 28.07.2020

За даними Федеральної торгової комісії, понад 86 відсотків обрали варіант викупу концерном Volkswagen їхніх авто або достроково розірвали лізингові договори.

Дизельгейт: автовласники зможуть позиватися проти VW у будь-якій країні

"Дизельгейт": автовласники зможуть позиватися проти VW у будь-якій країні 09.07.2020

Суд дозволив власникам автомобілів VW з встановленим програмним забезпеченням, що дозволяло маніпулювати екологічними тестами, подавати позови в країні, де була куплена машина.
Коментар: Важка поразка Volkswagen у дизельному скандалі

Коментар: Важка поразка Volkswagen у дизельному скандалі 26.05.2020

У ФРН найвища судова інстанція вперше винесла вердикт щодо дизельного скандалу навколо концерну Volkswagen. Судове рішення є перемогою споживачів і поразкою концернів, які вдаються до обману, вважає Генрік Беме.
Дизельгейт: суд дозволив власникам авто від VW повернути їх виробнику

"Дизельгейт": суд дозволив власникам авто від VW повернути їх виробнику 25.05.2020

Згідно з рішенням Федерального верховного суду у Німеччині власники дизельних автомобілів Volkswagen можуть повернути авто виробнику і частково повернути сплачені кошти.
Дизельний скандал: у ФРН оголосили про врегулювання претензій до Volkswagen

Дизельний скандал: у ФРН оголосили про врегулювання претензій до Volkswagen 30.04.2020

Суд у ФРН оголосив про врегулювання претензій до Volkswagen щодо "дизельгейту". 235 тисяч власників авто VW підтримали мирову угоду та отримають компенсації.
Volkswagen досягнув угоди зі споживачами в ФРН через дизельний скандал

Volkswagen досягнув угоди зі споживачами в ФРН через "дизельний скандал" 28.02.2020

Досягненню "всеосяжної угоди" між автовиробником Volkswagen та споживачами передували кілька днів переговорів між флагманом німецького автомобілебудування та представниками спілок споживачів Німеччини.
VW готовий виплатити компенсації власникам дизельних авто у Німеччині

VW готовий виплатити компенсації власникам дизельних авто у Німеччині 14.02.2020

Volkswagen і захисники прав споживачів звинувачують один одного в провалі переговорів за мировою угодою. Автоконцерн обіцяє в будь-якому випадку виплатити 830 мільйонів євро компенсацій власникам маніпульованих дизелів.
Volkswagen оштрафували у Польщі за маніпуляцію даними про викиди

Volkswagen оштрафували у Польщі за маніпуляцію даними про викиди 15.01.2020

Польська дочірня компанія німецького концерну має сплатити понад 28 мільйонів євро через продаж автомобілів, які дозволяли приховувати дані про рівень шкідливих викидів.
Інвестори позиваються до Daimler на 896 мільйонів євро через дизельний скандал

Інвестори позиваються до Daimler на 896 мільйонів євро через "дизельний скандал" 07.01.2020

Понад 200 інвесторів, від імені яких до суду в Штутгарті звернулась адвокатська компанія, вимагають від автовиробника компенсації у 896 мільйонів євро.
VW змінив позицію у дизельгейті в Німеччині

VW змінив позицію у "дизельгейті" в Німеччині 02.01.2020

Volkswagen та Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини хочуть домовитись щодо маніпуляцій даними про вміст шкідливих речовин у газах дизельних двигунів. Шанси позивачів на компенсації збільшуються.
Уряд Австрії отримає компенсацію за дизельні поліцейські авто Volkswagen

Уряд Австрії отримає компенсацію за дизельні поліцейські авто Volkswagen 28.12.2019

Сума угоди, укладеної між австрійським урядом і офіційним імпортером автомобілів Volkswagen у Австрії, не розголошується.

У Великобританії розглянуть колективний позов автовласників до VW

У Великобританії розглянуть колективний позов автовласників до VW 03.12.2019

90 тисяч британців вимагають від німецького автовиробника Volkswagen компенсацій через "дизельгейт". Представники концерну наполягають, що жодних збитків від маніпулювання даними вихлопів не було.
Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Фактчек DW (відео)

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Фактчек DW (відео) 16.10.2019

Дизельні та бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля?
Дизельний скандал: у Німеччині розпочався процес проти Volkswagen

"Дизельний скандал": у Німеччині розпочався процес проти Volkswagen 30.09.2019

Проти гіганта світового автопрому позиваються загалом понад 470 тисяч власників дизельних автомобілів марки Volkswagen. Власники авто вимагають від компанії компенсації, а у VW не бачать для цього підстав.
Екскерівнику Audi висунули обвинувачення в шахрайстві через дизельний скандал

Екскерівнику Audi висунули обвинувачення в шахрайстві через "дизельний скандал" 31.07.2019

Колишньому главі Audi Руперту Штадлеру прокуратура Мюнхена закидає шахрайство і підробку сертифікатів.

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