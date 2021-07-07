"Дизельний скандал"

VW готовий виплатити компенсації власникам дизельних авто у Німеччині

Volkswagen і захисники прав споживачів звинувачують один одного в провалі переговорів за мировою угодою. Автоконцерн обіцяє в будь-якому випадку виплатити 830 мільйонів євро компенсацій власникам маніпульованих дизелів.