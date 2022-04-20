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Джуліан Ассанж є австралійсько-еквадорським політичним активістом, журналістом-розслідувачем та речником викривальної інтернет-платформи WikiLeaks. З червня 2012 року Ассанж перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачують у злочинах на сексуальному ґрунті - за заявами двох жінок у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. Сам Ассанж звинувачення спростовує, говорячи про розправу. У травні 2017 року розслідування припинили, але Ассанж все одно побоюється, що після екстрадиції до Швеції його можуть передати Вашингтону, де йому може загрожувати смертна кара через публікацію секретної інформації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.