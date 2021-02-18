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Американський інвестор угорського походження Джордж Сорос став відомий після того, як 1992 року заробив близько одного мільярда доларів на падінні курсу фунту стерлінга. Сорос підтримує громадські організації та політичних активістів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.