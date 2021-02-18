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Джордж Сорос

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джорж Сорос".

Американський інвестор угорського походження Джордж Сорос став відомий після того, як 1992 року заробив близько одного мільярда доларів на падінні курсу фунту стерлінга. Сорос підтримує громадські організації та політичних активістів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Єврокомісія дала Угорщині два місяці, щоб змінити скандальний закон про НДО

Єврокомісія дала Угорщині два місяці, щоб змінити скандальний закон про НДО 18.02.2021

У Єврокомісії вважають, що угорський закон про недержавні організації запроваджує дискримінаційні та необґрунтовані обмеження для їхньої роботи у цій країні.
В Угорщині спалахнув скандал через порівняння Сороса з Гітлером

В Угорщині спалахнув скандал через порівняння Сороса з Гітлером 29.11.2020

Директор угорського музею у своїй колонці назвав Сороса "ліберальним фюрером", а угорців і поляків - "новими євреями" в ЄС.
Орбан проти Сороса - суд ЄС визнав угорський закон про виші неправомірним

Орбан проти Сороса - суд ЄС визнав угорський закон про виші неправомірним 09.10.2020

Поразка угорського прем'єра Віктора Орбана. Європейський суд визнав неправомірним закон в Угорщині, який змусив Центральноєвропейський університет у Будапешті шукати собі нову батьківщину.
Суд ЄС визнав незаконним угорський закон про фінансування НУО

Суд ЄС визнав незаконним угорський закон про фінансування НУО 18.06.2020

Закон, що обмежує в Угорщині діяльність неурядових організацій з іноземним фінансуванням, дискримінує і створює клімат недовіри до них, визнав суд ЄС.

Коментар: Коронавірус - ідеальне середовище для теорій змов

Коментар: Коронавірус - ідеальне середовище для теорій змов 15.05.2020

Теорії змови були і раніше. Але одна справа - історії про "план перезаселення" Німеччини, які розповідають маргінали. Інша - теорії змови часів коронавірусу, адже про них говорять майже всі, вважає Александер Ґерлах.

У США відправника поштових бомб засудили до 20 років в'язниці

У США відправника "поштових бомб" засудили до 20 років в'язниці 06.08.2019

Прихильника президента Трампа, який поштою розіслав представникам Демократичної партії саморобні бомби, засудили до 20 років в'язниці. Його адвокати запевняли, що він діяв під впливом риторики Трампа.
Коментар: Орбан - вигнання за розрахунком

Коментар: Орбан - вигнання за розрахунком 21.03.2019

Європейська народна партія пішла на загострення у Європарламенті і вказала на двері партії "Фідес" Віктора Орбана - поки що тимчасово. І це правильний крок, вважає Фолькер Ваґенер.
Європейська народна партія голосуватиме щодо виключення партії Орбана

Європейська народна партія голосуватиме щодо виключення партії Орбана 04.03.2019

Через скандал з медіакомпанією проти голови Єврокомісії Юнкера і мільярдера Сороса, яку розгорнув угорський уряд, члени Європейської народної партії ініціювали виключення зі свого складу партії Орбана "Фідес".
У ЄС закликають виключити партію Орбана з Європейської народної партії

У ЄС закликають виключити партію Орбана з Європейської народної партії 22.02.2019

Причиною закликів стала медіакампанія уряду Угорщини проти міграційної політики ЄС і голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера.
Чому ліберальний Захід саме зараз усвідомив небезпеку Китаю?

Чому ліберальний Захід саме зараз усвідомив небезпеку Китаю? 01.02.2019

Підтримка європейцями торговельної війни Дональда Трампа проти КНР і тиск на компанію Huawei - наслідки різкої зміни ставлення до китайського лідера Сі Цзіньпіна та його політики.
Коментар: Протести в Угорщині - початок кінця влади Віктора Орбана?

Коментар: Протести в Угорщині - початок кінця влади Віктора Орбана? 18.12.2018

"Рабський закон", що погіршує умови для найманих працівників, змусив тисячі угорців вийти на вулиці з протестами. Найбільше дивує реакція уряду в Будапешті, вважає Кено Ферзек.

Угорщина протестує проти рабського закону

Угорщина протестує проти "рабського закону" 17.12.2018

Угорщина переживає найбільші протести за останні роки. Їх спричинив закон, який суттєво утискає права найманих працівників. Уряд Орбана, своєю чергою, вважає демонстрації результатом змови.
З Будапешта до Відня: Центральноєвропейський університет переїжджає під тиском Орбана

З Будапешта до Відня: Центральноєвропейський університет переїжджає під тиском Орбана 05.12.2018

Суперечка щодо свободи науки тривалістю у майже два роки завершилася. Іменитий Центральноєвропейський університет під тиском угорської влади змінює прописку.

Університет Сороса заявив про вимушений переїзд з Будапешта до Відня

Університет Сороса заявив про вимушений переїзд з Будапешта до Відня 03.12.2018

Ректор заснованого Джорджем Соросом Центральноєвропейського університету заявив, що CEU "витіснили" з Угорщини. З наступного року студентів набиратимуть у сусідній Австрії.
Справа поштових бомб у США: зловмиснику загрожують 58 років в'язниці

Справа "поштових бомб" у США: зловмиснику загрожують 58 років в'язниці 26.10.2018

Чоловікові, котрий надсилав американським політикам вибухові пристрої поштою, висунули п'ять звинувачень. Йому загрожують 58 років ув'язнення. Загалом спецслужби перехопили 13 саморобних бомб.
Університет Сороса CEU може переїхати з Будапешта до Відня

Університет Сороса CEU може переїхати з Будапешта до Відня 25.10.2018

Заснований Джорджем Соросом Центральноєвропейський університет (CEU) готується до переїзду у новий кампус у Відні. Університет, однак, ще має сподівання залишитися в Будапешті.
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