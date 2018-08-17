Джон Маккейн - політик, який служив американському народу

Повернувшись у Сенат після того, як у нього діагностували рак мозку, Джон Маккейн виголосив знаменну промову, яка містила все, у що він вірив і за що боровся протягом усієї своєї військової і політичної кар'єри.

"Якій ще більшій меті ми могли сподіватися послужити, аніж допомагати Америці залишатися сильним, цілеспрямованим, натхненним маяком свободи і захисником гідності всіх людей і їхнього права на свободу і рівне правосуддя?", - заявив Маккейн 25 липня в зверненні до сенаторів, з яким він виступив після повернення на політичну арену в Вашингтоні.

У цій фразі, відбилося те, як політик, котрий пропрацював три десятиліття в Сенаті, бачив свою мету в житті.

Джон Маккейн був відомий своєю прямотою і здатністю ставити складні запитання

Син і онук адміралів

Джеймс Джеффрі, колишній посол США в Туреччині та Іраку і заступник помічника з питань національної безпеки в адміністраціях президентів Джорджа Буша і Барака Обами, познайомився з Маккейном у 1990 році на міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені, де сенатор за традицією очолював американську делегацію. "Уже тоді було зрозуміло, що він розуміє роль Америки в світі і те, як цей світ влаштований, як ніхто інший з американських посадовців, яких я коли-небудь зустрічав, включно з двома президентами, з якими я безпосередньо працював", - згадує Джеффрі.

Це унікальне розуміння світу сформувалося у Маккейна ще до початку його політичної кар'єри і багато в чому стало результатом виховання і військового досвіду. Син і онук адміралів американського ВМФ, він народився на військово-морській базі США в Панамі. Маккейн рано перейняв сімейну традицію служби у флоті і після школи вступив до елітної Військово-морської академії в Аннаполісі. Закінчивши її, він вивчився на льотчика, після чого кілька років проходив службу на американських авіаносцях.

Коли США втрутилися у війну у В'єтнамі, Маккейн попросив дати йому бойове завдання. Майбутнього політика відправили брати участь у бомбардуваннях В'єтнаму. Під час одного з них, в жовтні 1967 року, його літак був збитий, а сам Маккейн, якого було серйозно поранено, потрапив у полон.

У в'єтнамському полоні

У полоні він перебував п'ять з половиною років, неодноразово піддавався жорстоким тортурам. Два роки майбутній сенатор провів в одиночній камері. Після того, як батько Маккейна став головнокомандувачем Тихоокеанським флотом США, північні в'єтнамці запропонували достроково звільнити майбутнього політика, але Маккейн-молодший відмовився. Він був звільнений з полону лише в 1973 році після підписання Паризької угоди про припинення війни і відновлення миру у В'єтнамі.

В'єтнамським досвід не тільки сформував погляди Маккейна на особливу роль США в світі, але і зробив його рішучим прихильником ідеї про те, що за цю особливу роль іноді потрібно платити кров'ю, розповів Джеффрі.

1973 рік: президент США Річард Ніксон приймає ветерана війни Маккейна

Маккейн, який був нагороджений багатьма військовими нагороди, вирішив піти у відставку після того, як стало зрозуміло, що йому (в тому числі, через отримані у В'єтнамі поранення) навряд чи вдасться піти слідами батька і діда і дослужитися до звання адмірала. Замість цього він вирішив спробувати себе в політиці.

Провідний законодавець

У 1983 році Джона Маккейна вперше обрали до Палати представників від Республіканської партії. А в листопаді 1986 року він був обраний до Сенату від штату Аризона. За довгий час роботи у Капітолії сенатор Маккейн став одним з провідних законодавців свого покоління в сфері зовнішньої політики і в військових питаннях.

"Джон Маккейн був одним із найталановитіших членів Конгресу 20 і 21 століть", - вважає Мара Карлін, дослідниця в Університеті Джона Хопкінса, яка раніше обіймала різні високі посади в Пентагоні. За її словами, лідерство Маккейна у вирішенні цілої низки проблем - від трансформації відносин США з В'єтнамом до допомоги в створенні боєздатної і забезпеченої ресурсами американської армії - виявилося фундаментальним, коли США намагалися визначити свою роль у світі спочатку після "холодної війни", а потім після терактів 11 вересня 2001 року.

Схильність колишнього сенатора ставити складні запитання і говорити те, що він думає, була відома не лише демократам, але і колегам по Республіканській партії. Наприклад, Маккейн, який принципово підтримував американську військову кампанію в Іраку, розпочату президентом США Джорджем Бушем-молодшим, але згодом критикував її за низку помилок.

"Яструб" у зовнішній політиці

У 2008 році Маккейн був кандидатом у президенти США від республіканців, але програв вибори Бараку Обамі. Вийшов би з Маккейна хороший президент чи ні - сказати важко, констатує Джеймс Джеффрі, відзначаючи, що сенатор був наділений "прямотою, лідерськими якостями і глибокими знаннями". Джеффрі також описує Маккейна як патріота, оскільки політик завжди намагався чинити відповідно до голосу совісті та своїх ідеалів.

Барак Обама виграв президентські вибори 2008 року

Джона Маккейна, рішучого прихильника НАТО і трансатлантичних відносин, багато хто вважав "яструбом" у ключових питаннях зовнішньої політики - таких, як новий військовий підйом Росії за президента Володимира Путіна чи російська анексія українського Криму в 2014 році. Він був непримиримим критиком російської влади, зокрема, президента Володимира Путіна, був прибічиком жорстких санкцій щодо Росії. Він відвідував Київ під час Майдану і активно просував в Конгресі надання військової допомоги Україні.

Проти лінії партії

Утім, можливо, його найважливіше рішення на посаді сенатора не було пов'язано ні з зовнішньою політикою, ні з національною безпекою. Маккейн ухвалив його влітку 2017 року, коли повернувся до Вашингтона після того як у нього діагностували рак.

Тоді під час засідання Сенату, що тривало до пізньої ночі, він віддав вирішальний голос проти ініціативи президента Дональда Трампа і республіканців, котрі прагнули скасувати програму медичного страхування Obamacare, ухвалену за часів перебування при владі попереднього господаря Білого дому Барака Обами. Це стало серйозним ударом як для керівництва Республіканської партії, так і для Трампа.

"За голос, який зупинив спроби Трампа знищити Obamacare та викинути 20 мільйонів людей з системи державної охорони здоровя, його будуть пам'ятати не менше, ніж за те, що він зробив на міжнародній арені", - вважає Джеффрі.

Тоді, пояснюючи рішення, яке приголомшило багатьох, Маккейн розкритикував свою партію за те, що вона просто намагається скасувати програму Obamacare, але не пропонує замість того жодних гідних альтернатив. У тій заяві Маккейна знову відбився його ідеал служіння американському народу: "Ми повинні виконувати важку працю, якої очікують від нас, і якої заслуговують наші громадяни".

Сенатор Джон Макккейн помер 25 серпня після тривалої боротьби з тяжкою хворобою: у липні 2017 року стало відомо, що у нього рак мозку. Пухлину видалили, але згодом політик вирішив припинити лікування у зв'язку з тим, що хвороба невпинно прогресувала. Наступного дня після оголошення про це рішення Маккейн помер.

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