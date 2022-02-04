Джефф Безос – американський бізнесмен, глава й засновник інтернет-компанії Amazon.com. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джефф Безос".

Джеффрі Престон "Джефф" Безос є засновником інтернет-компанії Amazon.com. Джефф Безос є також власником видавничого дому The Washington Post. 2000 року Джефф Безос створив аерокосмічну компанію Blue Origin, мета якої – розвиток космічного туризму. 24 листопада 2017 року Джефф Безос став найбагатшою людиною на планеті. У так звану "чорну п'ятницю" його статки зросли відразу на 2,4 мільярда доларів, сягнувши 100,3 мільярда доларів. Раніше подолати позначку в 100 мільярдів доларів вдалося лише засновнику Microsoft Біллу Гейтсу в 1999 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.