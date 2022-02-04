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Джефф Безос

Джефф Безос – американський бізнесмен, глава й засновник інтернет-компанії Amazon.com. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джефф Безос".

Джеффрі Престон "Джефф" Безос є засновником інтернет-компанії Amazon.com. Джефф Безос є також власником видавничого дому The Washington Post. 2000 року Джефф Безос створив аерокосмічну компанію Blue Origin, мета якої – розвиток космічного туризму. 24 листопада 2017 року Джефф Безос став найбагатшою людиною на планеті. У так звану "чорну п'ятницю" його статки зросли відразу на 2,4 мільярда доларів, сягнувши 100,3 мільярда доларів. Раніше подолати позначку в 100 мільярдів доларів вдалося лише засновнику Microsoft Біллу Гейтсу в 1999 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Заради яхти Безоса у Роттердамі розберуть історичний міст

Заради яхти Безоса у Роттердамі розберуть історичний міст 04.02.2022

Історичний міст "морської столиці Європи" розберуть, коли буде готова яхта мультимільярдера Джеффа Безоса. Мерія Роттердама пояснила, що інакше судно, яке стане найбільшою парусною яхтою у світі, не вийде до моря.
За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження

За час пандемії COVID-19 найбагатші люди подвоїли свої статки - дослідження 17.01.2022

Впродовж півтора року пандемії COVID-19 у світі найбагатші люди більше ніж удвічі збільшили свої статки. Наприклад, найбагатша людина світу Ілон Маск збільшив свої статки на тисячу відсотків.
Компанія Blue Origin втретє відправила туристів у космос

Компанія Blue Origin втретє відправила туристів у космос 11.12.2021

Аерокосмічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса відправила в космос на кораблі New Shepard шістьох пасажирів. Це - вже третій комерційний політ компанії.

NASA відклало висадку на Місяць на 2025 рік

NASA відклало висадку на Місяць на 2025 рік 10.11.2021

Очільник NASA пояснив затримку програми "Артеміда" браком фінансування та судовою суперечкою між компаніями Ілона Маска та Джеффа Безоса.

Космічний туризм: засновник Amazon Джефф Безос побував у космосі (20.07.2021) 20.07.2021

Мільярдер і засновник найбільшого онлайн-магазину Amazon Джефф Безос побував у космосі. Багатій провів близько 10 хвилин на висоті понад 100 км над Землею. Дивіться, як це було!
Засновник Amazon Джефф Безос успішно злітав у космос

Засновник Amazon Джефф Безос успішно злітав у космос 20.07.2021

Мультимільярдер Джефф Безос і його однодумці полетіли в космос на кораблі New Shepard приватної аерокосмічної компанії Blue Origin.
Мільярдер Бренсон відкрив еру комерційного космічного туризму

Мільярдер Бренсон відкрив еру комерційного космічного туризму 11.07.2021

Британський бізнесмен Річард Бренсон здійснив з однодумцями суборбітальний політ на космольоті VSS Unity його компанії Virgin Galactic. Корабель досяг висоти близько 90 кілометрів.
Британський мільярдер Річард Бренсон готується полетіти в космос

Британський мільярдер Річард Бренсон готується полетіти в космос 11.07.2021

Разом з групою однодумців британський бізнесмен Річард Бренсон планує здійснити суборбітальний політ на космольоті VSS Unity його компанії Virgin Galactic. Політ запланований на 11 липня.
Разом із Джеффом Безосом у космос полетить 82-річна пілотеса

Разом із Джеффом Безосом у космос полетить 82-річна пілотеса 01.07.2021

Засновник Amazon Джефф Безос запросив 82-річну пілотесу Воллі Фанк полетіти в космос на кораблі його компанії Blue Origin. Фанк має стати найстаршою людиною у космосі в історії.
За політ у космос з Джеффом Безосом заплатили 28 мільйонів доларів

За політ у космос з Джеффом Безосом заплатили 28 мільйонів доларів 13.06.2021

Анонімний учасник аукціону заплатив 28 мільйонів доларів за декілька хвилин польоту в космос із засновником Amazon Джеффом Безосом.
Американські мільярдери майже не платять податку на прибуток - ProPublica

Американські мільярдери майже не платять податку на прибуток - ProPublica 09.06.2021

Американські багатії уникали сплати податку на прибуток, користуючись особливостями податкової системи США, повідомила платформа ProPublica. Влада розслідує, яким чином журналісти отримали конфіденційні дані.
Засновник Amazon Джефф Безос полетить у космос

Засновник Amazon Джефф Безос полетить у космос 07.06.2021

Мультимільярдер Джефф Безос полетить у космос на кораблі New Shepard власної аерокосмічної компанії Blue Origin. Політ має відбутися 20 липня.

Bloomberg: Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі

Bloomberg: Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі 07.01.2021

Чисті активи генерального директора американської компанії Tesla досягли 188,5 мільярда доларів, Ілон Маск очолив рейтинг мільярдерів Bloomberg.
Ілон Маск обігнав Білла Гейтса у списку мільярдерів

Ілон Маск обігнав Білла Гейтса у списку мільярдерів 24.11.2020

Ілон Маск заробив за день 7,2 мільярда доларів США і став другим у списку найбагатших людей у світі - після власника Amazon Джеффа Безоса.
У США випробовують заміну російським ракетним двигунам РД-180

У США випробовують заміну російським ракетним двигунам РД-180 05.07.2020

Днями заснована мільярдером Джеффом Безосом компанія Blue Origin передала замовнику перший ракетний двигун BE-4 для випробувань. Ця рушійна установка допоможе США відмовитися від російських РД-180.
Коментар: Про добрих і поганих спекулянтів на коронавірусі

Коментар: Про "добрих" і "поганих" спекулянтів на коронавірусі 12.05.2020

Обмеження, запроваджені через коронавірус, послаблюються і багато хто неприємно здивований: через цю кризу я втратив роботу, а інші заробили великі гроші! Чи це справедливо?
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