Дешеві подорожі з Ryanair: що слід враховувати? (відео)

Авіакомпанія Ryanair, на прихід якої так довго чекали українці, нарешті здійснила свій перший рейс в Україну. Утім, чи насправді все так безхмарно? Дивіться, до яких проблем треба бути готовими.
Українці радіють приходу Ryanair, адже іраландська авіакомпанія вважається найдешевшим лоукостером. Та яка насправді ціна дешевих авіаперевезень від Ryanair - в нашому сюжеті:
Ірландський лоукостер Ryanair, приходу якого на ринок довго чекали українці, та угорський Wizz Air, присутній на ньому вже багато років - не єдині, хто літає з України до ЄС відносно дешево. Хто ще - з'ясовувала DW. (03.09.2018)
Мінінфраструктури України очікує, що угода про "Відкрите небо" з ЄС буде підписана вже наступного року і дозволить уп’ятеро збільшити кількість авіапасажирів. Інтерес до українського напрямку зростає вже зараз. (06.04.2018)