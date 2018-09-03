 Дешеві подорожі з Ryanair: що слід враховувати? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.09.2018

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Економіка

Дешеві подорожі з Ryanair: що слід враховувати? (відео)

Авіакомпанія Ryanair, на прихід якої так довго чекали українці, нарешті здійснила свій перший рейс в Україну. Утім, чи насправді все так безхмарно? Дивіться, до яких проблем треба бути готовими.

Як Ryanair заощаджує, щоб здешевити квитки?

Як Ryanair заощаджує, щоб здешевити квитки?

Українці радіють приходу Ryanair, адже іраландська авіакомпанія вважається найдешевшим лоукостером. Та яка насправді ціна дешевих авіаперевезень від Ryanair - в нашому сюжеті:

 

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Авіакомпанії-лоукостери в Україні: куди літають і за скільки?

Ірландський лоукостер Ryanair, приходу якого на ринок довго чекали українці, та угорський Wizz Air, присутній на ньому вже багато років - не єдині, хто літає з України до ЄС відносно дешево. Хто ще - з'ясовувала DW. (03.09.2018)  

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Spanien Barcelona Ryanair Boeing 737 Flugzeug

Авіакомпанії-лоукостери в Україні: куди літають і за скільки? 03.09.2018

Ірландський лоукостер Ryanair, приходу якого на ринок довго чекали українці, та угорський Wizz Air, присутній на ньому вже багато років - не єдині, хто літає з України до ЄС відносно дешево. Хто ще - з'ясовувала DW.

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Докладно

Як Ryanair заощаджує, щоб здешевити квитки?

Дешеві подорожі з Ryanair: що слід враховувати? (відео)

Авіакомпанія Ryanair нарешті здійснила свій перший рейс в Україну. Утім, чи насправді все так безхмарно? 

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