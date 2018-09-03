Економіка

Дешеві подорожі з Ryanair: що слід враховувати? (відео)

Авіакомпанія Ryanair, на прихід якої так довго чекали українці, нарешті здійснила свій перший рейс в Україну. Утім, чи насправді все так безхмарно? Дивіться, до яких проблем треба бути готовими.

Як Ryanair заощаджує, щоб здешевити квитки?

Українці радіють приходу Ryanair, адже іраландська авіакомпанія вважається найдешевшим лоукостером. Та яка насправді ціна дешевих авіаперевезень від Ryanair - в нашому сюжеті:

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