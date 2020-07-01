Деркач оприлюднив записи розмови начебто Порошенка та Путіна

Народний депутат України Андрій Деркач у четвер, 9 липня, оприлюднив записи розмови з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. За словами Деркача, розмова відбулася 30 квітня 2015 року.

На записі чутно, як людина з голосом, схожим на голос Порошенка, говорить про те, що "проект миротворців у наших західних партнерів великого ентузіазму не викликає". Співрозмовник відповідає: "Нехай Лавров із Клімкіним це обговорюють".

Порошенко також начебто вітає співрозмовника зі святом 1 травня. "Дякую, з наступаючим. Раніше це називали День міжнародної солідарності трудящих, я не знаю, в Росії змінили цю назву?" "Та хрін його знає", - відповідає людина з голосом, схожим на голос Путіна. "Ми з вами люди трудящі, може, і до солідарності прийдемо", - говорить людина з голосом, схожим на голос Порошенка. "Офіційно воно називається свято весни і праці, от як…" - відповідає співрозмовник.

"Ви там як, справляєтеся зі всім?" - запитує він зі свого боку. "Справляюся. Дедалі легше, тому що вибудовується вже якась вертикаль. Але політичну стабілізацію в умовах економічних проблем, м'яко кажучи, вибудовувати непросто. Довгої черги з охочих на посаду українського президента не спостерігається". "Даремно ви так думаєте. Україна - цікава і красива країна", - говорить інший голос. "Я пишаюся тим, що в мене рейтинг підтримки й довіри не падає", - відповідає людина з голосом, схожим на голос Порошенка. "Ну і слава Богу. Це дуже важливо, щоб люди довіряли", - говорить його співрозмовник.

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Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати цей запис. "Я не знаю, про що ви говорите, ми не знайомі з цією публікацією", - сказав прессекретар президента РФ журналістам. Експрезидент України Петро Порошенко поки що не коментував оприлюднення цього запису.

Розмова начебто з Байденом

Також Деркач оприлюднив записи телефонних переговорів із голосами, схожими на голоси Порошенка та Джозефа Байдена, раніше - віцепрезидента США. За його даними, ця розмова відбулася 19 серпня 2016 року і стосувалася, як можна зрозуміти, інциденту з затриманням у Криму українських громадян, яких ФСБ РФ назвала "членами українських диверсійно-терористичних груп". Українська сторона спростувала цю версію.

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"Моя команда поінформувала мене з усіма подробицями щодо подій, які відбулись у вихідні з 7-го на 8-е", - говорить голос, схожий на голос Байдена, не уточнюючи, проте, про які саме події йдеться. "Ці дії залишили президента й мене дуже занепокоєними. Як ви знаєте, ми втрутилися один раз, до того, як це сталося, коли дізналися, що Генеральний штаб здійснює певні заходи. Тому ми дали зрозуміти, що не підтримуємо цього...Тож начальник вашої військової розвідки отримав чіткий сигнал від нас кілька тижнів тому щодо нашого категоричного неприйняття запланованої диверсійної операції проти військових об'єктів на території Росії... Водночас ми цілком переконані в тому, що збільшення ціни окупації для Росії має відбуватися виключно за рахунок політично-дипломатичних зусиль, а не військових і диверсійно-підривних операцій", - говорить також цей голос.

"Це сталося, коли я був із візитом у Південно-Східній Азії. Ми вжили важливих заходів, які унеможливлюють виникнення такої ситуації в майбутньому. Єдиною причиною того, що ми не звільняємо з посади начальника ГУР міноборони України, є те, що мені не подобається ідея робити це просто зараз, бо будь-хто зможе тлумачити це як визнання відповідальності", - відповідає голос, схожий на голос Порошенка.

Експрезидент України Петро Порошенко поки що не коментував оприлюднення цього запису. Раніше він називав попередні оприлюднені записи начебто його розмов сфабрикованими і такими, що є частиною "спеціальної операції проти України", яку розпочали проросійські сили.