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Держслужбовці - працівники структур державного управління. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "держслужбовці".
Державні службовці (держслужбовці) працюють на посадах державної служби в органах державного управління. В Україні діяльність держслужбовців регламентується законом "Про державну службу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чи була альтернатива націоналізації "Приватбанку"? Коли запрацює "країна в смартфоні"? Які наслідки матиме скорочення держслужбовців? Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ексклюзивному інтерв'ю DW.