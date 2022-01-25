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Держслужбовці

Держслужбовці - працівники структур державного управління. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "держслужбовці".

Державні службовці (держслужбовці) працюють на посадах державної служби в органах державного управління. В Україні діяльність держслужбовців регламентується законом "Про державну службу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Без щеплення - до суду: як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію

Без щеплення - до суду: як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію 25.01.2022

Освітяни, держслужбовці та представники інших професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, але не бажають її робити, упродовж останніх місяців оскаржують відсторонення від роботи в судах.
COVID-19: в Україні починають відсторонювати невакцинованих держслужбовців

COVID-19: в Україні починають відсторонювати невакцинованих держслужбовців 09.12.2021

З 9 грудня нещеплені від COVID-19 держслужбовці, соцпрацівники, працівники стратегічних підприємств в Україні не зможуть потрапити на роботу.

В Україні хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19, але не для всіх

В Україні хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19, але не для всіх 29.09.2021

Держслужбовців різних рівнів та освітян в Україні хочуть зобов’язати робити щеплення проти COVID-19. Обов’язкова вакцинація буде умовою для продовження їхньої подальшої роботи. Профспілки погрожують протестами.
Скільки заробляють німецькі вчителі (відео)

Скільки заробляють німецькі вчителі (відео) 08.09.2021

Професія вчителя у Німеччині - серед найкраще оплачуваних. Скільки заробляють німецькі вчителі та чому їх бракує?

Верховна Рада скасувала вікові обмеження для роботи на держслужбі

Верховна Рада скасувала вікові обмеження для роботи на держслужбі 16.12.2020

Із закону "Про державну службу" вилучили норму, що на держслужбу не може вступати людина, яка досягла 65-річного віку.
В Україні починаються масові скорочення держслужбовців

В Україні починаються масові скорочення держслужбовців 27.12.2019

Перша хвиля звільнень має відбутися вже на початку 2020 року. Роботу втратять 18,5 тисячі співробітників районних держадміністрацій. В уряді запевняють, що про всіх подумали. Однак якою є ситуація насправді?

Дмитро Дубілет про "Приватбанк", скорочення держслужбовців і державу в смартфоні. Інтерв'ю DW (11.11.2019) 11.11.2019

Чи була альтернатива націоналізації "Приватбанку"? Коли запрацює "країна в смартфоні"? Які наслідки матиме скорочення держслужбовців? Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ексклюзивному інтерв'ю DW.
У США скорочують роботу держустанови

У США скорочують роботу держустанови 22.12.2018

У Конгресі США не змогли домовитись щодо будівництва муру на кордоні з Мексикою та ухвалити державний бюджет. Через це велика кількість держустанов закриті, а їхні співробітники відправлені у неоплачувані відпустки.
Українські держслужбовці та перевірки на родинні зв'язки з Росією

Українські держслужбовці та перевірки на родинні зв'язки з Росією 21.12.2018

За дорученням президента України СБУ перевірить українських держслужбовців на наявність родичів у Криму, які можуть мати російське громадянство. Опитані DW експерти вважають, що таку ініціативу неможливо реалізувати.

У Польщі держслужбовці вимагають підвищення зарплат

У Польщі держслужбовці вимагають підвищення зарплат 22.09.2018

Польські державні службовці, зокрема вчителі, пожежники та медики, вимагають підвищення зарплат. На демонстрацію у Варшаві зібралися 20 тисяч осіб.
У Мексиці розбився гвинтокрил з чиновниками, 13 загиблих

У Мексиці розбився гвинтокрил з чиновниками, 13 загиблих 17.02.2018

Держслужбовці на гелікоптері оглядали наслідки землетрусу на півдні Мексики. Міністр та губернатор на борту вціліли.
Українським держслужбовцям мають намір заборонити їздити до Росії

Українським держслужбовцям мають намір заборонити їздити до Росії 09.10.2017

У парламенті України зареєстровано законопроект, за яким державним службовцям заборонять відвідувати Росію. Винятки передбачені для лікування або поховання близьких родичів.
У Туреччині звільнені ще шість тисяч держслужбовців

У Туреччині звільнені ще шість тисяч держслужбовців 07.01.2017

У Туреччині нові масові звільнення. Роботу втратили офіцери поліції, чиновники міністерств юстиції та охорони здоров'я, а також науковці.

Не/прихована правда про прибутки: перевірка чиновників розпочалася (31.10.16) 31.10.2016

31 жовтня держслужбовці здали е-декларації про прибутки. НАЗК має порівняти прибутки з витратами і перевірити усе майно. Та чи досконалі усі держреєстри, які відкрили рік тому?
В Україні розпочинається масштабне скорочення держслужбовців

В Україні розпочинається масштабне скорочення держслужбовців 29.04.2016

Декілька тисяч українських чиновників відповідно до нового закону "Про державну службу" з 1 травня втратять статус державного службовця. Що буде з цими людьми далі?
Яких реформ Євросоюз чекає від України?

Яких реформ Євросоюз чекає від України? 22.12.2014

Реформа енергетики, урізання державного сектору та збільшення прозорості влади. Це лише кілька змін, які має здійснити український уряд для отримання фінансової підтримки від ЄС.
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