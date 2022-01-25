Без щеплення - до суду: як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію

Освітяни, держслужбовці та представники інших професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, але не бажають її робити, упродовж останніх місяців оскаржують відсторонення від роботи в судах.