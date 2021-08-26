Скільки заробляють німецькі вчителі (відео)

Професія вчителя у Німеччині - серед найкраще оплачуваних. Скільки заробляють німецькі вчителі та чому їх бракує?
Професія учителя у Німеччині належить до найбільш шанованих і добре оплачуваних. Окрім цих переваг, учителювання приваблює багатьох німців соціальною захищеністю, гнучким робочим графіком і можливістю добре поєднувати професійне та особисте життя. З іншого боку, німецькі вчителі часто скаржаться на синдром вигорання і стресовість професії: їм чи не щодня доводиться мати справу з конфліктними ситуаціями і годинами перебувати у дуже шумному середовищі. Як це оплачується?
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