 Скільки заробляють німецькі вчителі (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 08.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Вікно в Німеччину

Скільки заробляють німецькі вчителі (відео)

Професія вчителя у Німеччині - серед найкраще оплачуваних. Скільки заробляють німецькі вчителі та чому їх бракує?

Symbolbild | junge Lehrerin schreibt an eine Schultafel im Mathematikunterricht

Професія учителя у Німеччині - серед найкраще оплачуваних

Професія учителя у Німеччині належить до найбільш шанованих і добре оплачуваних. Окрім цих переваг, учителювання приваблює багатьох німців соціальною захищеністю, гнучким робочим графіком і можливістю добре поєднувати професійне та особисте життя. З іншого боку, німецькі вчителі часто скаржаться на синдром вигорання і стресовість професії: їм чи не щодня доводиться мати справу з конфліктними ситуаціями і годинами перебувати у дуже шумному середовищі. Як це оплачується? 

DW.COM

Євген Клопотенко: "Я б обклеїв усе посольство борщем" (відео)

Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW.   

Села, за які не соромно: які бізнесмени-активісти піднімають глибинку (відео)

У одного села на Житомирщині та одного на Київщині є впливові помічники - підприємець Михайло Весельський та банкір Роман Іваненко. Наскільки живуча модель розвитку громади без політичного мандату?  

Освітній омбудсмен України: Захищати від булінгу потрібно і дітей, і дорослих

Про булінг в українських школах, ефективність покарання за цькування та відеофіксацію у класах як спосіб попередити агресію DW розповів освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.  

Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео)

Як добре українська школа готує дітей порівняно з іншими країнами? На якому рівні якість освіти в Україні і на кого варто рівнятися? Дослідження успішності школярів PISA вперше оцінило компетенції українських учнів.  