Скільки заробляють німецькі вчителі (відео)

Професія учителя у Німеччині належить до найбільш шанованих і добре оплачуваних. Окрім цих переваг, учителювання приваблює багатьох німців соціальною захищеністю, гнучким робочим графіком і можливістю добре поєднувати професійне та особисте життя. З іншого боку, німецькі вчителі часто скаржаться на синдром вигорання і стресовість професії: їм чи не щодня доводиться мати справу з конфліктними ситуаціями і годинами перебувати у дуже шумному середовищі. Як це оплачується?

