 Села, за які не соромно: які бізнесмени-активісти піднімають глибинку (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Села, за які не соромно: які бізнесмени-активісти піднімають глибинку (відео)

У одного села на Житомирщині та одного на Київщині є впливові помічники - підприємець Михайло Весельський та банкір Роман Іваненко. Наскільки живуча модель розвитку громади без політичного мандату?

Ukrainisches Dorf Radowel, Region Zhytomyr

Михайло Весельський (ліворуч)

Михайло Весельський - засновник школи майбутнього в селі Радовель, на Житомирщині. А Роман Іваненко - автор ідеї перетворення села Бобриця, що під Києвом, на казкове селище. Обоє  - успішні бізнесмени. Михайло займається нерухомістю та оптово-роздрібною торгівлею. Роман - економіст і банкір. Обом українцям не байдуже, в якій громаді жити. Тож на місцевих виборах восени 2020-го вони пішли в політику, аби успішний досвід розвитку своїх сіл застосувати до всієї громади.  Дивіться сюжет повністю:


 

DW.COM

Не село, а фантастика: як мільйонер модернізує рідний Радовель (відео)

Бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes.  

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: як столичний бізнесмен село реформує (20.07.2017)  

Також за темою

Бізнесмени, яким не байдуже: як заможні українці розвивають громади (18.06.2021) 18.06.2021

Спершу підняли інфраструктуру у своїх селах, а потім вирішили змінити життя у всій громаді. Після місцевих виборів до влади прийшли нові політики - бізнесмени та активісти. Чому чиновницьке життя витримують не всі? Так як можна розвивати громаду і без мандату?

Реклама

Докладно

Франк-Вальтер Штайнмаєр на відкритті виставки в музеї Берлін-Карлсхорст

Промова президента Німеччини до 22 червня. Як це було

Промову з нагоди 80-их роковин нападу нацистської Німеччини на СРСР президент ФРН присвятив військовополоненим.  

Утилізація батарейок і акумуляторів

Чому важливо утилізувати батарейки й акумулятори?

У світі лише близько половини відпрацьованих батарейок та акумуляторів переробляються.  