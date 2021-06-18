Села, за які не соромно: які бізнесмени-активісти піднімають глибинку (відео)

У одного села на Житомирщині та одного на Київщині є впливові помічники - підприємець Михайло Весельський та банкір Роман Іваненко. Наскільки живуча модель розвитку громади без політичного мандату?
Михайло Весельський - засновник школи майбутнього в селі Радовель, на Житомирщині. А Роман Іваненко - автор ідеї перетворення села Бобриця, що під Києвом, на казкове селище. Обоє - успішні бізнесмени. Михайло займається нерухомістю та оптово-роздрібною торгівлею. Роман - економіст і банкір. Обом українцям не байдуже, в якій громаді жити. Тож на місцевих виборах восени 2020-го вони пішли в політику, аби успішний досвід розвитку своїх сіл застосувати до всієї громади. Дивіться сюжет повністю: