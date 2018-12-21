 Верховна Рада скасувала вікові обмеження для роботи на держслужбі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2020

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Верховна Рада скасувала вікові обмеження для роботи на держслужбі

Із закону "Про державну службу" вилучили норму, що на держслужбу не може вступати людина, яка досягла 65-річного віку.

Верховна Рада скасувала вікові обмеження для роботи на держслужбі

Верховна Рада скасувала вікові обмеження для роботи на держслужбі

Верховна Рада України у середу, 16 грудня, проголосувала за скасування вікових обмежень для роботи на державній службі. Ухвалення відповідного законопроєкту в цілому підтримали 300 народних депутатів, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Із закону "Про державну службу" зокрема вилучать норму, що на держслужбу не може вступати людина, яка досягла 65-річного віку. Замість цього тим, хто досяг цього віку, надається можливість бути призначеними на посаду держслужбовця на один рік із правом повторного призначення без обов'язкового проведення конкурсу щорічно.

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При цьому ухвалений законопроєкт передбачає, що подальше їхнє перебування на держслужбі можливе не більш ніж до 70-ти років.

Крім того, продовжено термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування, але не більш ніж на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

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Таке рішення про продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування приймає голова відповідної ради щорічно, але не більше ніж до досягнення держслужбовцем 70-річного віку.

У пояснювальній записці до законопроєкту аргументувалося, що у виняткових випадках "виникає потреба у залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення ним 65-річного віку для більш ефективного функціювання державного органу". При цьому зазначається, що схожа практика існує у багатьох європейських країах.

Цей закон набуває чинності на наступний день після його опублікування.

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