Держдепартамент США закликав Москву скасувати "вибори" в "ДНР" та "ЛНР"

Державний департамент США закликав Росію скасувати проведення незаконних "виборів" у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" . "Москва має встановити загальне та повне припинення вогню та скасувати незаконні, фіктивні вибори, які вона організовує на підконтрольних Росії районах на Сході України", - йдеться у заяві Держдепу, опублікованій у четвер, 11 жовтня.

Вашингтон також привітав Україну із подовженням дії закону про особливий статус Донбасу та закликав Москву приєднатися до Києва у прагненні миру. "Росія та сили, які вона озброює, тренує, які вона скеровує і разом з якими воює, досі не виконали зобов'язань припинити бойові дії, вивести іноземних бойовиків, обмінятися затриманими, або розпустити незаконні збройні формування", - наголосили у Держдепі.

Нагадаємо, на початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.