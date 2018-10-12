 Держдепартамент США закликав Москву скасувати ″вибори″ в ″ДНР″ та ″ЛНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

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Новини

Держдепартамент США закликав Москву скасувати "вибори" в "ДНР" та "ЛНР"

Державний департамент США вважає, що Москва має скасувати призначені на листопад фіктивні вибори у самопроголошених "республіках", та закликав РФ припинити бойові дії в Україні.

Держдеп США закликав РФ скасувати вибори в ДНР та ЛНР

Держдеп США закликав РФ скасувати вибори в "ДНР" та "ЛНР"

Державний департамент США закликав Росію скасувати проведення незаконних "виборів" у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" . "Москва має встановити загальне та повне припинення вогню та скасувати незаконні, фіктивні вибори, які вона організовує на підконтрольних Росії районах на Сході України", - йдеться у заяві Держдепу, опублікованій у четвер, 11 жовтня.

Вашингтон також привітав Україну із подовженням дії закону про особливий статус Донбасу та закликав Москву  приєднатися до Києва у прагненні миру. "Росія та сили, які вона озброює, тренує, які вона скеровує і разом з якими воює, досі не виконали зобов'язань припинити бойові дії, вивести іноземних бойовиків, обмінятися затриманими, або розпустити незаконні збройні формування", - наголосили у Держдепі.

DW.COM

Призначені на листопад самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" вибори є нелегітимними та порушують логіку мінських угод. Про це в інтерв'ю DW заявив спецпредставник США щодо України Курт Волкер. (12.09.2018)

Вибори в ОРДЛО суперечать "букві і духу" Мінських угод, заявив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Зайдік. Київ наполягає, що вибори можуть відбутися лише за українським законом. (19.09.2018)

Нагадаємо, на початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.

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Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)

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