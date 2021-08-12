Державна служба статистики України (Держстат)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Держстат".
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Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків українців вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?
Президент Росії Володимир Путін в анексованому Криму заявив, що до анексії півострів більше перераховував грошей до бюджету України, ніж потім отримував назад у вигляді дотацій. Чи насправді це так, перевіримо у "Фактчеку DW".