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Державна служба статистики України (Держстат)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Держстат".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео)

Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео) 12.08.2021

Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?

Рівень життя в Україні: суцільні злидні без середнього класу? (11.08.2021) 11.08.2021

Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків українців вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?

Кількість померлих в Україні у квітні зросла майже на 50 відсотків - Держстат

Кількість померлих в Україні у квітні зросла майже на 50 відсотків - Держстат 18.06.2021

У квітні 2021 року в Україні померли 68,62 тисячі людей, що майже на 50 відсотків більше за показник квітня 2020 року, повідомили у Держстаті.
ВВП України впав на 4 відсотки у 2020 році

ВВП України впав на 4 відсотки у 2020 році 22.03.2021

За даними Державної служби статистики, це падіння перервало чотирирічний період зростання, який тривав з 2016 року.
Населення України у 2020 році скоротилося на 314 тисяч осіб - Держстат

Населення України у 2020 році скоротилося на 314 тисяч осіб - Держстат 18.02.2021

Чисельність населення України скоротилася з природних причин - минулого року померло на 323 тисячі осіб більше, ніж народилося. За кордон переїхали лише трохи більше 9 тисяч осіб.
У жовтні в Україні зафіксовано різке зростання смертності

У жовтні в Україні зафіксовано різке зростання смертності 22.12.2020

Кількість померлих в Україні у жовтні поточного року зросла на 17,5 відсотка проти жовтня 2019 року, кажуть у Держстаті. Утім, число померлих за 10 місяців було на 0,2 відсотка нижчим, ніж торік.
Держстат: Смертність в Україні у 2020 році є нижчою, ніж торік

Держстат: Смертність в Україні у 2020 році є нижчою, ніж торік 18.11.2020

Смертність в Україні у "коронавірусний" рік виявилася дещо меншою, ніж за аналогічний період 2019 року, свідчать офіційні дані Держстату.

Фактчек DW: Чи справді Крим, як стверджує Путін, "годував" Україну? (27.07.2020) 27.07.2020

Президент Росії Володимир Путін в анексованому Криму заявив, що до анексії півострів більше перераховував грошей до бюджету України, ніж потім отримував назад у вигляді дотацій. Чи насправді це так, перевіримо у "Фактчеку DW".

ВВП України в першому кварталі скоротився на 1,5 відсотка - Держстат

ВВП України в першому кварталі скоротився на 1,5 відсотка - Держстат 15.05.2020

Державна служба статистики України оприлюднила оперативну оцінку ВВП. У порівнянні з попереднім кварталом ВВП знизився на 0,8 відсотка.
Дубілет відкидає закиди щодо фальсифікації електронного перепису

Дубілет відкидає закиди щодо фальсифікації електронного перепису 05.02.2020

Поширену в мережі інформацію про ймовірні фальсифікації під час нещодавнього електронного перепису населення міністр кабміну України Дмитро Дубілет назвав "фейком". Він запевняє, що обрана методика не схибила.
В уряді України заявили про скорочення 1170 посад у Держстаті

В уряді України заявили про скорочення 1170 посад у Держстаті 06.11.2019

Кабінет міністрів України скоротить 1770 посад у Державній службі статистики. В уряді заявили про недоцільність підтримки певних підрозділів і додали, що потребують цих скорочень для перезапуску економіки України.
Торгівля Росії та України: санкції залишаються, товарообіг зростає

Торгівля Росії та України: санкції залишаються, товарообіг зростає 07.08.2019

Попри взаємні санкції, обсяги торгівлі між Росією та Україною зростають упродовж двох останніх років. Що і чому, крім енергоносіїв, Київ купує в РФ, з'ясовувала DW.
Населення України скоротилося до 42,2 мільйона осіб

Населення України скоротилося до 42,2 мільйона осіб 21.02.2019

На 1 січня 2019 року населення України становило 42,2 мільйона осіб. За даними перепису 2001 року, в Україні проживали 48,4 мільйона людей.
Невже з України їде більше заробітчан, ніж з Польщі (відео)

Невже з України їде більше заробітчан, ніж з Польщі (відео) 09.11.2018

З України на заробітки виїжджає не більше людей, ніж з Польщі, заспокоює українців генпрокурор Юрій Луценко. DW перевірила, чи справді це так.

Фактчек DW: З України на заробітки виїжджає не більше, ніж з Польщі? (09.11.2018) 09.11.2018

З України на заробітки виїжджає не більше людей, ніж з Польщі, заспокоює українців генпрокурор Юрій Луценко. DW перевірила, чи справді це так.

Імпорт російських товарів в Україну зріс на третину, експорт з України - знизився

Імпорт російських товарів в Україну зріс на третину, експорт з України - знизився 16.06.2018

Конкретної структури закупівель з РФ Держстат не наводить. Загалом торговельний баланс України дещо погіршився порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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