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Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України - правоохоронний орган спеціального призначення для охорони державного кордону України.

На Державну прикордонну службу України покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону. Йдеться про охорону кордону, здійснення контролю та пропуску через державний кордон, але також охорона постійного і тимчасового перебування президента України, охорона закордонних дипломатичних установ України. Крім того, Держприкордонслужба України бере участь у боротьбі з організованою злочинністю, у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом.

"Мігранти Лукашенка": на українському кордоні готуються протидіяти (12.11.2021) 12.11.2021

На українсько-білоруському кордоні тисячі прикордонників, нацгвардійців та поліцейських проводять навчання на випадок прибуття мігрантів з Білорусі. Як це відбувається і що думають про ймовірну загрозу місцеві? Репортаж DW.
Як в Україні борються з підробленими COVID-сертифікатами?

Як в Україні борються з підробленими COVID-сертифікатами? 11.11.2021

Епідемія підробок шириться Україною разом з коронавірусом. DW з'ясувала, як держава намагається боротися з фальшивими COVID-сертифікатами і навіщо запроваджує "ковідну амністію".

370 евакуйованих в Україну афганців попросили статус біженця - ДМС

370 евакуйованих в Україну афганців попросили статус біженця - ДМС 31.08.2021

370 евакуйованих в Україну громадян Афганістану звернулися до міграційної служби, щоб отримати статус біженця або для надання додаткового захисту.
Українські прикордонники очікують у вересні прибуття понад 20 тисяч хасидів

Українські прикордонники очікують у вересні прибуття понад 20 тисяч хасидів 30.08.2021

Щоб впоратися з напливом прочан-хасидів, а також покращити пропускні операції на кордоні, Держприкордонслужба України залучила додатковий персонал і провела його вишкіл.
Напад на прикордонників на Сумщині: затримано причетних співробітників СБУ

Напад на прикордонників на Сумщині: затримано причетних співробітників СБУ 18.07.2021

У СБУ заявили про встановлення причетності двох співробітників служби до нападу на прикордонників на Сумщині. Їх затримали і передали органам слідства.
МКЧХ передав на окуповані території 36 тонн гуманітарної допомоги - Держприкордонслужба

МКЧХ передав на окуповані території 36 тонн гуманітарної допомоги - Держприкордонслужба 17.07.2021

Для потреб жителів ОРДЛО доставлено сантехнічні матеріали, меблі, одяг та продуктові набори, повідомили в Держприкордонслужбі України.
ДПСУ повідомила про обсяги затриманої зброї на кордоні з Білоруссю

ДПСУ повідомила про обсяги затриманої зброї на кордоні з Білоруссю 03.07.2021

Держприкордонслужба України повідомила, що цього року на кордоні з Білоруссю затримала лише 27 одиниць зброї. Напередодні Олександр Лукашенко стверджував, що в Білорусь з України надходить багато зброї.
Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео)

Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео) 29.06.2021

Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.

Потенційна загроза з Білорусі: як охороняють кордон на воді та біля Чорнобильської зони (29.06.2021) 29.06.2021

Знімальна група DW провела з прикордонниками Житомирського загону цілий день, аби з’ясувати, наскільки безпечна ситуація на українсько-білоруському кордоні.

Держприкордонслужба пояснила зміни вимог при перетині кордону України

Держприкордонслужба пояснила зміни вимог при перетині кордону України 17.06.2021

У Держприкордонслужбі пояснили правила в'їзду іноземців в Україну, які діють за "зеленого" рівня епідемічної небезпеки.
Поліція у Києві викрила фальсифікаторів довідок про тест на COVID

Поліція у Києві викрила фальсифікаторів довідок про тест на COVID 18.03.2021

Лише від лютого фальсифікаторам вдалося продати не менше 80 підроблених документів на суму понад 135 тисяч гривень, стверджують у Нацполіції.
Майже 20 тисяч іноземців не пустили в Україну в 2020 році

Майже 20 тисяч іноземців не пустили в Україну в 2020 році 15.12.2020

Прикордонники у 2020 році відмовили у в'їзді в Україну майже 20 тисячам іноземців. Більшість з них не змогли підтвердити мету подорожі, мали обмеження в'їзду чи незаконно відвідували окуповані території України.
Україна не підтвердила інформацію про стрілянину на кордоні з Росією

Україна не підтвердила інформацію про стрілянину на кордоні з Росією 04.12.2020

Держприкордонслужба України провела перевірку і не виявила фактів порушення українського кордону з РФ, про що раніше повідомляли російські прикордонники.
В Україні перевіряють заяву РФ про перестрілку на кордоні

В Україні перевіряють заяву РФ про перестрілку на кордоні 04.12.2020

Держприкордонслужба України перевіряє ділянку на кордоні з Росією, де, згідно з заявою РФ, могло статися порушення кордону і перестрілка. Українські прикордонники заявили, що не фіксували ніяких пострілів.
Держприкордонслужба не пустила до України кількасот прочан-хасидів

Держприкордонслужба не пустила до України кількасот прочан-хасидів 15.09.2020

З 14 вересня кілька сотень прочан-хасидів намагаються потрапити на територію України з Білорусі попри заборону в'їзду. Держприкордонслужба запобігла перетину кордону.
На кордонах України відновили пропуск іноземців

На кордонах України відновили пропуск іноземців 15.06.2020

Іноземці повинні мати при собі поліс страхування витрат, пов'язаних з обсервацією або лікуванням COVID-19.
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