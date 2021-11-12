Державна прикордонна служба України - правоохоронний орган спеціального призначення для охорони державного кордону України.

На Державну прикордонну службу України покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону. Йдеться про охорону кордону, здійснення контролю та пропуску через державний кордон, але також охорона постійного і тимчасового перебування президента України, охорона закордонних дипломатичних установ України. Крім того, Держприкордонслужба України бере участь у боротьбі з організованою злочинністю, у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом.