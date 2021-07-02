Напад на прикордонників на Сумщині: затримано причетних співробітників СБУ

Служба безпеки України (СБУ) встановила причетність двох її співробітників до нападу на прикордонний наряд на Сумщині у ніч на неділю, 18 липня. Обох підозрюваних у "хуліганському нападі" затримали і передали органам слідства. Про це повідомила пресслужба СБУ у коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна".

"СБУ сама викрила осіб і сама передала слідству - адже для служби така поведінка неприпустима. На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками служби, відсторонені від роботи", - йдеться в коментарі пресслужби СБУ.

У пресслужбі наголосили, що "СБУ і надалі всіляко сприятиме слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані - безвідносно до посад і прізвищ".

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Нагадаємо, в ніч на неділю на державному кордоні з Росією у Сумській області зловмисники напали на співробітників Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Внаслідок нападу порушники заволоділи табельною зброєю прикордонників, яку згодом було повернуто.

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Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "24 каналу" зазначив, що стан постраждалих прикордонників задовільний. У Держприкордонслужбі розцінили атаку на прикордонників як спробу залякування.