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Державна зрада

Державна зрада – злочин проти держави.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "державна зрада". Під державною зрадою розуміють злочин, вчинений на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, безпеці держави. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Медведчук просить Путіна та Зеленського обміняти його на маріупольців

Медведчук просить Путіна та Зеленського обміняти його на маріупольців 18.04.2022

Затриманий напередодні нардеп, якого в Україні підозрюють у держзраді, пропонує Путіну та Зеленському обміняти його на захисників Маріуполя та цивільних людей.

Віктора Медведчука суд взяв під варту

Віктора Медведчука суд взяв під варту 16.04.2022

Альтернативи у вигляді застави рішення райсуду Львова для народного депутата від ОПЗЖ не передбачає. Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді.
Порошенка викликають на допит у ДБР 31 січня

Порошенка викликають на допит у ДБР 31 січня 26.01.2022

У ДБР кажуть, що Петро Порошенко здав свої чотири паспорти громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня 2022 року "після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду".

"Вони злякалися натовпу": суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання (19.01.2022) 19.01.2022

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку за підозрою у держзраді. Дивіться, як його розцінюють прихильники експрезидента та сам Петро Порошенко.
Суд відпустив Порошенка під зобов'язання, але заборонив покидати область

Суд відпустив Порошенка під зобов'язання, але заборонив покидати область 19.01.2022

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку за підозрою у держзраді: зобов'язання з'являтися за викликом слідчого чи прокурора, здати паспорти, не покидати Київську область.
Як експрезидент Порошенко до Києва повертався

Як експрезидент Порошенко до Києва повертався 18.01.2022

Місяць чекали прихильники та супротивники Петра Порошенка на його повернення в Україну. Як експрезидент повернувся до Києва та провів цілий день у суді - репортаж DW.
Суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу Порошенку 19 січня

Суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу Порошенку 19 січня 17.01.2022

Печерський райсуд Києва оголосить рішення щодо запобіжного заходу експрезидентові Петру Порошенку 19 січня. Його підозрюють у держзраді. Прокуратура просить арешту з альтернативою застави в один мільярд гривень.
Порошенко: Підстав для мого затримання немає

Порошенко: Підстав для мого затримання немає 16.01.2022

Петро Порошенко підтвердив своє повернення в Україну. Він має намір 17 січня з'явитися у Печерському суді для обрання йому запобіжного заходу у справі про держзраду.

ДБР не затримуватиме Порошенка після його повернення в Україну

ДБР не затримуватиме Порошенка після його повернення в Україну 14.01.2022

У Державному бюро розслідувань сподіваються, що експрезидент України Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, після повернення з Польщі самостійно прибуде до суду для обрання йому запобіжного заходу.

Янукович знову позивається до Верховної Ради в ОАСК

Янукович знову позивається до Верховної Ради в ОАСК 14.01.2022

Експрезидент України Віктор Янукович знову подав позов до ОАСК проти Верховної Ради через позбавлення його звання президента. Суд може ухвалити рішення у будь-який момент, повідомила Ольга Совгиря.
Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт у вугільній справі

Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт у "вугільній справі" 10.01.2022

Народному депутату України від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку подовжили домашній арешт до 10 березня у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Суд у Києві наклав арешт на майно Петра Порошенка у справі про держзраду

Суд у Києві наклав арешт на майно Петра Порошенка у справі про держзраду 06.01.2022

Печерський райсуд задовольнив клопотання про арешт майна експрезидента України Петра Порошенка. Через закупівлю вугілля на Донбасі в 2014-2015 роках його підозрюють у держзраді та сприянні тероризму.
Суд у Києві дозволив затримати Петра Порошенка - ЗМІ

Суд у Києві дозволив затримати Петра Порошенка - ЗМІ 24.12.2021

Суд за клопотанням Офісу генпрокурора дозволив затримати експрезидента України Петра Порошенка, повідомляє державна інформагенція. Раніше йому оголосили підозру в держзраді через купівлю вугілля в ОРДЛО у 2014 році.

Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (відео)

Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (відео) 23.12.2021

Порошенка викликали на допит до ДБР у справі про держзраду. Його підозрюють у злочинній змові і фінансуванні тероризму. Західні експерти вважають розслідування "недоречним" і навіть небезпечним для України.

Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (23.12.2021)

Підозра Порошенку у державній зраді - політична вендета Зеленського? (23.12.2021) 23.12.2021

Петра Порошенка викликають на допит до ДБР у справі про державну зраду. Його підозрюють у злочинній змові, зокрема й з представниками Кремля, і фінансуванні тероризму. Західні експерти вважають розслідування "недоречним" і навіть небезпечним для України.

У партії Порошенка закидають Зеленському держзраду

У партії Порошенка закидають Зеленському держзраду 23.12.2021

Депутати "Європейської солідарності" стверджують, що "за каденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора".

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