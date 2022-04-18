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Державна зрада – злочин проти держави.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "державна зрада". Під державною зрадою розуміють злочин, вчинений на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, безпеці держави. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку за підозрою у держзраді: зобов'язання з'являтися за викликом слідчого чи прокурора, здати паспорти, не покидати Київську область.
Петра Порошенка викликають на допит до ДБР у справі про державну зраду. Його підозрюють у злочинній змові, зокрема й з представниками Кремля, і фінансуванні тероризму. Західні експерти вважають розслідування "недоречним" і навіть небезпечним для України.