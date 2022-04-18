Державна зрада

Порошенка викликають на допит у ДБР 31 січня

У ДБР кажуть, що Петро Порошенко здав свої чотири паспорти громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня 2022 року "після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду".