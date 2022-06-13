АРМА передали 600-мільйонні активи екснардепа, який переховується в РФ

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За інформацією ЗМІ, ці активи належать колишньому члену Партії регіонів Дмитру Святашу, якого підозрюють у шахрайстві, нанесенні банку збитків на 1,1 мільярда гривень, а також у державній зраді.
За клопотанням прокурорів арештовані та передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) активи на загальну суму понад 600 мільйонів гривень, що належать депутату Верховної Ради IV-VIII скликань, який переховується в Росії та перебуває у розшуку, повідомила у суботу, 13 серпня, Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі.
В Україні ексдепутата ВР підозрюють у шахрайстві, підробленні і використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Прокуратура не уточнює його прізвища, але, за даним видання "Українська правда", йдеться про колишнього депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша.
Святаш був співзасновником групи компаній "АІС", яка у 2000-2010-х роках контролювала значну частину українського автомобільного ринку. Вперше він став народним депутатом у 2002 році, але свої активи групі формально продав лише в 2009 році. У 2019 році з'ясувалося, що бенефіціарними власниками бізнесу "AIC" були батьки Святаша.
У жовтні 2019 року йому оголосили про підозру у шахрайстві. Святашу інкримінується змова з керівництвом "АІС" для шахрайського заволодіння грошима, отриманими від "Укрсиббанку" як кредити. За даними прокуратури, він завдав банку збитків на 1,1 мільярда гривень. "У змові з топменеджментом пов'язаних з ним компаній, за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, з метою подальшої легалізації цього майна", - йдеться в повідомленні прокуратури.
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У квітні 2022 року заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм з посиланням на інформацію від міністерства оборони повідомив, що Святаш може стати головою окупаційної адміністрації Харкова в разі захоплення міста російськими військами. "Зараз "співвітчизник" Святаш сидить у Білгороді, обдзвонює своїх товаришів та подільників і пропонує їм посади у своїй майбутній адміністрації у Харкові", - написав Найєм 4 квітня у Telegram.
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Нагадаємо, у липні детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні владою та розтрату понад 426 мільйонів гривень колишньому голові АРМА Антону Янчуку. Підозрюють, що він у змові з посадовцями держпідприємства "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організував схему продажу арештованого майна, переданого управління АРМА. Його оцінювали за ціною, нижче ринкової, а згодом представники "СЕТАМ" забезпечували перемогу певної приватної компанії, стверджує слідство.