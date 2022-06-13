АРМА передали 600-мільйонні активи екснардепа, який переховується в РФ

За клопотанням прокурорів арештовані та передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) активи на загальну суму понад 600 мільйонів гривень, що належать депутату Верховної Ради IV-VIII скликань, який переховується в Росії та перебуває у розшуку, повідомила у суботу, 13 серпня, Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі.

В Україні ексдепутата ВР підозрюють у шахрайстві, підробленні і використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Прокуратура не уточнює його прізвища, але, за даним видання "Українська правда", йдеться про колишнього депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша.

У чому підозрюють Дмитра Святаша

Святаш був співзасновником групи компаній "АІС", яка у 2000-2010-х роках контролювала значну частину українського автомобільного ринку. Вперше він став народним депутатом у 2002 році, але свої активи групі формально продав лише в 2009 році. У 2019 році з'ясувалося, що бенефіціарними власниками бізнесу "AIC" були батьки Святаша.

У жовтні 2019 року йому оголосили про підозру у шахрайстві. Святашу інкримінується змова з керівництвом "АІС" для шахрайського заволодіння грошима, отриманими від "Укрсиббанку" як кредити. За даними прокуратури, він завдав банку збитків на 1,1 мільярда гривень. "У змові з топменеджментом пов'язаних з ним компаній, за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, з метою подальшої легалізації цього майна", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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У квітні 2022 року заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм з посиланням на інформацію від міністерства оборони повідомив, що Святаш може стати головою окупаційної адміністрації Харкова в разі захоплення міста російськими військами. "Зараз "співвітчизник" Святаш сидить у Білгороді, обдзвонює своїх товаришів та подільників і пропонує їм посади у своїй майбутній адміністрації у Харкові", - написав Найєм 4 квітня у Telegram.

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Нагадаємо, у липні детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні владою та розтрату понад 426 мільйонів гривень колишньому голові АРМА Антону Янчуку. Підозрюють, що він у змові з посадовцями держпідприємства "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організував схему продажу арештованого майна, переданого управління АРМА. Його оцінювали за ціною, нижче ринкової, а згодом представники "СЕТАМ" забезпечували перемогу певної приватної компанії, стверджує слідство.