У Львові судитимуть Віктора Медведчука

Личаківський районний суд Львова у четвер, 23 червня, проведе підготовче засідання у кримінальній справі за обвинуваченням народного депутата Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей на окупованих територіях. Про це DW розповів суддя-спікер суду Григорій Жовнір, який головуватиме на засіданні.

Як пояснив суддя Жовнір, йдеться про кримінальну справу, про завершення розслідування якої Офіс генерального прокурора оголосив в травні. За нею ж Віктора Медведчука вперше помістили під домашні арешт у травні 2021 року.

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"Глибокі" звинувачення

Один із трьох епізодів, на яких ґрунтується обвинувачення - історія нафтогазового родовища "Глибоке", що починається у 30 кілометрах від узбережжя Керченського півострова. У 2012 році дозвіл на розвідку цього родовища від української влади отримала компанія "Нові проєкти" - з раніше оприлюднених матеріалів відомо, що слідство вважає її пов'язаною з Віктором Медведчуком.

Після анексії Криму Росією, "Нові проєкти" перереєструвалися на півострові і переоформили ліцензії на розвідку шельфу за російським законодавством, таким чином, допомагаючи РФ у підривній діяльності проти України і розгарбуванні національних цінностей, наполягають слідчі та прокурори. Останнє трактується Кримінальним кодексом як порушення законів та звичаїв війни і передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Один з двох епізодів обвинувачення у державній зраді, слідство досі називало секретним - Медведчук та його однопартієць Тарас Козак у 2020 році начебто передавали російським спецслужбам інформацію про розташування військової частини Головного управління розвідки міноборони. Інший епізод стосується розробки проєкту "Промінь", спрямованого на інтеграцію українських заробітчан в російське суспільство та поширення серед них вигідних Кремлю політичних ідей.

Докази причетності Віктора Медведчука до цих злочинів, як випливає з раніше опублікованих матеріалів, слідство отримало, зламавши його електронну пошту та прослуховуючи телефони. Сам політик своєї провини раніше не визнавав. У разі доведення провини йому загрожує аж до 15 років позбавлення волі - таке максимальне покарання за державну зраду передбачає Кримінальний кодекс України.

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