Ексголову АРМА Янчука підозрюють у корупції при торгівлі арештованим майном

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні владою та розтрату понад 426 мільйонів гривень колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Антону Янчуку, а також чотирьом іншим особам,

Як повідомила у середу, 13 липня, пресслужба НАБУ, ексочільник відомства разом із посадовцями держпідприємства "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами нібито організували схему продажу арештованого майна, переданого управління АРМА. Його оцінювали за ціною, нижче ринкової, а згодом представники "СЕТАМ" забезпечували перемогу певної приватної компанії, стверджує слідство.

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У НАБУ вказують на такі епізоди: продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбаних для будівництва магазинів мережі "Ашан", де реальну вартість було зменшено у 18 разів; продаж 2,6 тисяч тонн піску в Київській області за ціною зменшеною більше ніж ушестеро, а також продаж понад 4,5 тисяч тонн карбаміду за ціною в п'ять разів менше ринкової та продаж зерна, круп та олійних культур за ціною зниженою в чотири рази.

"НАБУ та САП ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок. Детективи НАБУ досліджують й інші епізоди корупційної діяльності при реалізації арештованого майна", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні НАБУ та САП не вказано прізвища посадовця, але деталі справи вказують на те, що це Антон Янчук. Він також підтвердив отримання підозри виданню УП, зазначивши, що наразі "розбирається, до чого там він".

Дії Янчука кваліфікували за ознаками злочинів, передбачених п'ятою частиною статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), частиною другою статті 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), а також частиною другою статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Про підозри також повідомлено начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу розвитку ДП "СЕТАМ", оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії, заявляють у НАБУ.

Зазначимо, що держпідприємство "СЕТАМ" займається в Україні електронними торгами арештованим майном.