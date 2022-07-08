Експрезидентів ФІФА та УЄФА Блаттера і Платіні виправдано у справі про шахрайство

Суд у Швейцарії у п'ятницю, 8 липня, виправдав колишнього президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозефа Блаттера та колишнього голову Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні, обвинувачених у шахрайстві, зловживанні довірою та недобросовісному менеджменті.

Прокуратура просила засудити кожного з них до одного року та восьми місяців позбавлення волі умовно. Обвинувачення були пов'язані з грошовим переказом на адресу Платіні двох мільйонів швейцарських франків, який у 2011 році переказала ФІФА за дорученням Блаттера.

Скандальний грошовий переказ

Йозеф Блаттер пояснював, що переказав цю суму Мішелю Платіні на підставі "джентльменської угоди". А Платіні, своєю чергою, стверджував, що це гроші, які він заробив у 1998-2002 роках, бувши радником Блаттера у ФІФА. За його словами, організація не змогла перерахувати їх йому вчасно через скрутне фінансове становище.

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86-річний Йозеф Блаттер керував ФІФА з 1998 по 2015 роки та пішов у відставку на тлі корупційного скандалу в організації. 67-річний Мішель Платіні, який на той момент очолював УЄФА, збирався зайняти місце Блаттера. Через розслідування йому довелося відмовитися від цих планів та зняти свою кандидатуру з виборів голови ФІФА.

На тлі внутрішніх розслідувань Платіні залишив пост президента УЄФА. Разом із Блаттером він був усунений від посад у футбольних організаціях на вісім років. Згодом терміни заборон для колишніх спортивних функціонерів скоротили.