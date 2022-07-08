 Експрезидентів ФІФА та УЄФА Блаттера і Платіні виправдано у справі про шахрайство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2022

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Новини

Експрезидентів ФІФА та УЄФА Блаттера і Платіні виправдано у справі про шахрайство

Йозефа Блаттера та Мішеля Платіні звинувачували у зловживанні довірою та несумлінному менеджменті. Прокуратура просила засудити кожного до одного року та восьми місяців позбавлення волі умовно.

Йозеф Блаттер та Мішель Платіні

Йозеф Блаттер та Мішель Платіні (архівне фото)

Суд у Швейцарії у п'ятницю, 8 липня, виправдав колишнього президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозефа Блаттера та колишнього голову Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні, обвинувачених у шахрайстві, зловживанні довірою та недобросовісному менеджменті.

Прокуратура просила засудити кожного з них до одного року та восьми місяців позбавлення волі умовно. Обвинувачення були пов'язані з грошовим переказом на адресу Платіні двох мільйонів швейцарських франків, який у 2011 році переказала ФІФА за дорученням Блаттера.

Скандальний грошовий переказ

Йозеф Блаттер пояснював, що переказав цю суму Мішелю Платіні на підставі "джентльменської угоди". А Платіні, своєю чергою, стверджував, що це гроші, які він заробив у 1998-2002 роках, бувши радником Блаттера у ФІФА. За його словами, організація не змогла перерахувати їх йому вчасно через скрутне фінансове становище.

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86-річний Йозеф Блаттер керував ФІФА з 1998 по 2015 роки та пішов у відставку на тлі корупційного скандалу в організації. 67-річний Мішель Платіні, який на той момент очолював УЄФА, збирався зайняти місце Блаттера. Через розслідування йому довелося відмовитися від цих планів та зняти свою кандидатуру з виборів голови ФІФА.

На тлі внутрішніх розслідувань Платіні залишив пост президента УЄФА. Разом із Блаттером він був усунений від посад у футбольних організаціях на вісім років. Згодом терміни заборон для колишніх спортивних функціонерів  скоротили.

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