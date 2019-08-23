День незалежності без параду, але з шоу: що думають військові? (відео)

Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності - натомість відбудеться офіційна Хода гідності й альтернативний Марш захисників. Чому військовослужбовці і ветерани АТО й ОСС вважають це неправильним?
Без важкої техніки, літаків у небі і тисяч крокуючих військових на Хрещатику. Ще місяць тому президент Володимир Зеленський заявив, що військового параду до Дня незалежності не буде, бо це дорого і помпезно. А тепер замість параду влаштовують так звану Ходу гідності, яка, судячи з усього, буде не менш помпезною і навряд чи дешевшою. Постановкою свята займається відомий кліпмейкер Алан Бадоєв, а серед запрошених - низка дорогих виконавців, як-от Тіна Кароль, яка виконає гімн України. У ході разом з президентом Зеленським візьмуть участь представники цивільних професій, які зробили значний внесок у становлення незалежності, а також близько 400 військовослужбовців та ветеранів війни на Донбасі, які, на думку Офісу президента, особливо відзначилися на фронті. Такий формат святкування Дня незалежності і непрозорі принципи відбору учасників ходи обурює нинішніх та колишніх військовослужбовців.
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