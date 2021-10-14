Ветерани АТО - українські ветерани бойових дій на українському Донбасі, які розпочалися у квітні 2014 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "ветерани АТО".

Ветеранами АТО вважаються колишні українські учасники бойових дій в зоні проведення "антитерористичної операції" на Донбасі. Військовий конфлікт на сході України спалахнув у квітні 2014 року на території українського Донбасу після того, як проросійські сепаратисти за підтримки незаконних збройних формувань проголосили в Донецьку та Луганську так звані "народні республіки".