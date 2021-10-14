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Ветерани АТО - українські ветерани бойових дій на українському Донбасі, які розпочалися у квітні 2014 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "ветерани АТО".
Ветеранами АТО вважаються колишні українські учасники бойових дій в зоні проведення "антитерористичної операції" на Донбасі. Військовий конфлікт на сході України спалахнув у квітні 2014 року на території українського Донбасу після того, як проросійські сепаратисти за підтримки незаконних збройних формувань проголосили в Донецьку та Луганську так звані "народні республіки".
Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності - натомість відбудеться офіційна Хода гідності й альтернативний Марш захисників. Чому військовослужбовці і ветерани АТО й ОСС вважають це неправильним?
Президент України Володимир Зеленський скасував військовий парад на День незалежності - натомість відбудеться офіційна Хода гідності й альтернативний Марш захисників. Два заходи до Дня незалежності - чому військовослужбовці і ветерани АТО й ОСС вважають це неправильним?
80% українських солдатів повертаються з війни на Донбасі з посттравматичними розладами. Вони не можуть знайти роботу, а від держави - майже жодної допомоги. Приватні організації намагаються допомогти учасникам бойових дій.