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Ветерани АТО

Ветерани АТО - українські ветерани бойових дій на українському Донбасі, які розпочалися у квітні 2014 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "ветерани АТО".

Ветеранами АТО вважаються колишні українські учасники бойових дій в зоні проведення "антитерористичної операції" на Донбасі. Військовий конфлікт на сході України спалахнув у квітні 2014 року на території українського Донбасу після того, як проросійські сепаратисти за підтримки незаконних збройних формувань проголосили в Донецьку та Луганську так звані "народні республіки".

Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео)

Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео) 14.10.2021

За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З нагоди Дня захисників і захисниць України DW запитала у двох ветеранок, наскільки дружньою до жінок є українська армія.
Трансгендерка з АТО: камінг-аут в українській армії? (відео)

Трансгендерка з АТО: камінг-аут в українській армії? (відео) 02.08.2020

Вікторія захищала Україну, воюючи на Донбасі. Як хлопець. Саме у лавах Збройних сил України прийшло остаточне розуміння щодо необхідності зміни статі. Як це було - прямою мовою в ексклюзивному матеріалі DW.

Ветерани війни на Донбасі потерпають від дискримінації, безробіття і бюрократії

Ветерани війни на Донбасі потерпають від дискримінації, безробіття і бюрократії 23.01.2020

Після повернення з війни учасники бойових дій на Сході України стикаються з байдужістю суспільства, дискримінацією, бідністю і порушенням їхніх прав, свідчить дослідження Міжнародної організації з міграції.
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив підозрюваного ветерана АТО під вартою

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив підозрюваного ветерана АТО під вартою 10.01.2020

Апеляційний суд не задовольнив другу скаргу захисту підозрюваного у справі про вбивство Шеремета ветерана АТО Андрія Антоненка щодо тримання його під вартою.
Міністерство у справах ветеранів допомагатиме підозрюваним у вбивстві Шеремета

Міністерство у справах ветеранів допомагатиме підозрюваним у вбивстві Шеремета 14.12.2019

Міністерство готове надати підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета увесь спектр правової допомоги, заявила його очільниця Оксана Коляда. За її словами, оцінку справи по суті міністерство не даватиме.
В центрі Києва від вибуху гранати загинули двоє людей

В центрі Києва від вибуху гранати загинули двоє людей 23.10.2019

На вулиці Пушкінській у Києві внаслідок вибуху гранати загинули двоє чоловіків та поранено жінку. Поліція встановлює обставини інциденту.
Український військовий-гей: життя після камінг-ауту (відео)

Український військовий-гей: життя після камінг-ауту (відео) 29.08.2019

Віктор Пилипенко став першим українським військовим-геєм, який відкрито заявив про свою сексуальну орієнтацію. Як це змінило його життя?
День незалежності без параду, але з шоу: що думають військові? (відео)

День незалежності без параду, але з шоу: що думають військові? (відео) 23.08.2019

Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності - натомість відбудеться офіційна Хода гідності й альтернативний Марш захисників. Чому військовослужбовці і ветерани АТО й ОСС вважають це неправильним?

День незалежності без параду, але з шоу: що думають військові? (23.08.2019) 23.08.2019

Президент України Володимир Зеленський скасував військовий парад на День незалежності - натомість відбудеться офіційна Хода гідності й альтернативний Марш захисників. Два заходи до Дня незалежності - чому військовослужбовці і ветерани АТО й ОСС вважають це неправильним?
Офіс президента спростовує примус бюджетників до участі у ході гідності

Офіс президента спростовує примус бюджетників до участі у "ході гідності" 17.08.2019

В офісі президента України запевняють, що представники бюджетної сфери братимуть участь у святкуванні Дня незалежності добровільно.
Поліція, ймовірно, знала про підготовку вбивства Віталія Олешка - ДБР

Поліція, ймовірно, знала про підготовку вбивства Віталія Олешка - ДБР 16.08.2019

Детективи ДБР закидають поліцейським, що ті знали про підготовку вбивства ветерана війни на Донбасі Віталія Олешка, відомого як "Сармат", але не попередили його про це.
В Україні з'явиться державний реєстр ветеранів війни

В Україні з'явиться державний реєстр ветеранів війни 15.08.2019

Український уряд ухвалив постанову, яка дозволить створити в країні Єдиний державний реєстр ветеранів війни. До нього увійдуть також постраждалі учасники Євромайдану.

Терапія для учасників бойових дій на Сході України (відео)

Терапія для учасників бойових дій на Сході України (відео) 18.12.2018

Українські військові часто повертаються з війни на Донбасі з психічними розладами. Приватні організації намагаються допомогти учасникам бойових дій.

Психічні проблеми ветеранів АТО: арт-терапія у Карпатах (18.12.2018) 18.12.2018

80% українських солдатів повертаються з війни на Донбасі з посттравматичними розладами. Вони не можуть знайти роботу, а від держави - майже жодної допомоги. Приватні організації намагаються допомогти учасникам бойових дій.
В Україні створили міністерство у справах ветеранів

В Україні створили міністерство у справах ветеранів 28.11.2018

В Україні створили нове міністерство у справах ветеранів, що є правонаступником Державної служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції. Очолить міністерство Ірина Фріз.
Поліція порушила справу через сутички під Верховною Радою

Поліція порушила справу через сутички під Верховною Радою 19.06.2018

Поліція розпочала кримінальне провадження через сутички між мітингувальниками та правоохоронцями під Верховною Радою, унаслідок яких вісім поліцейських та троє цивільних дістали поранення.
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