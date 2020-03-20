 Дедалі частіше молодим пацієнтам у ФРН потрібна терапія через COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2020

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Новини

Дедалі частіше молодим пацієнтам у ФРН потрібна терапія через COVID-19

У відділеннях інтенсивної терапії у Німеччині дедалі частіше лікують молодих пацієнтів від наслідків хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом.

Молодь не застрахована від ускладнень хвороби, викликаної коронавірусом, кажуть медики

Молодь не застрахована від ускладнень хвороби, викликаної коронавірусом, кажуть медики

У відділеннях інтенсивної терапії та реанімації у Німеччині стає дедалі більше молодих пацієнтів з хворобою COVID-19, яку викликає новий коронавірус. Про це повідомляє інформагенція dpa у суботу, 21 березня.

Така ситуація спостерігається в Італії і "така ж картина з'являється в Німеччині", - сказав головний лікар інфекційного віддіду клініки Швабінг у Мюнхені Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner).

"Наймолодшими пацієнтами з симптомами COVID-19 є люди, яким трохи більше 20 років. В цілому ми бачимо весь віковий демографічний спектр - як у стаціонарних відділеннях лікарні, так і в відділеннях інтенсивній терапії та реанімації", - розповів Вендтнер.

Лікар наголосив, що молоді пацієнти не застраховані від ускладненого перебігу хвороби, яку спричиняє коронавірус, тому вони також мають дотримуватися усіх рекомендованих обмежень та норм гігієни.

За його словами, небезпеку нового вірусу спочатку недооцінили - як науковці, так і політики. 

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ВООЗ закликала молодь дотримуватися карантину

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликали молодих людей дотримуватися правил та перебувати вдома. "У мене є повідомлення для молодих людей (...) Ви не є непереможними", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. Ці слова пролунали на тлі повідомлень про випадки, коли молодь у різних країнах світу, незважаючи на запроваджені обмеження і карантин, збирається разом для дозвілля або влаштовує вечірки. 

У ФРН кількість випадків інфікування за добу зросла на 2705

За даними інституту імені Роберта Коха, оприлюдненими вранці у суботу, 21 березня, у Німеччині офіційно налічують 16 662 випадки інфікованих коронавірусом осіб. Це є збільшенням на 2705 випадків за добу. За цими даними, від наслідків хвороби COVID-19 у Німеччині померли щонайменше 47 людей. Водночас Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса у суботу опівдні повідомив про більше 20 тисяч інфікованих та 70 смертей у Німеччині.

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