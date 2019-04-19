 Дебати з одним кандидатом: Порошенко відповів на запитання в ефірі ″Суспільного″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2019

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Дебати з одним кандидатом: Порошенко відповів на запитання в ефірі "Суспільного"

На офіційних дебатах на "Суспільному" був присутній лише Петро Порошенко. Він говорив, серед іншого, про звільнення заручників, легалізацію зброї та народжуваність.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

У студії Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) ввечері у п'ятницю, 19 квітня, відбулися офіційні дебати кандидатів в президенти в України. На них був присутній лише чинний президент Петро Порошенко. Інший кандидат -  Володимир Зеленський - на дебати не приїхав, тому журналісти, волонтери та експерти ставили запитання лише Порошенку.

На початку дебатів ведуча повідомила, що до поліції надійшов анонімний телефонний дзвінок з повідомленням, що в студії телеканалу присутня людина, яка може здійснити теракт. Ведуча запропонувала глядачам, які злякалися, залишити студію. Петро Порошенко відмовився це зробити. Згодом у Службі безпеки України повідомили, що зафіксували цей телефонний дзвінок, який надійшов начебто з території Росії, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, Порошенко повідомив, зокрема, що від початку бойових дій на Донбасі було звільнено понад 3270 українських заручників. "Від початку війни, з 2014 року ми повернули додому понад 3270 наших полонених, заручників і політичних в'язнів", - зазначив він. Порошенко додав, що ключ до звільнення інших українських заручників лежить "не в Києві, не в Брюсселі і не у Вашингтоні, а в Москві".

Порошенко також висловився проти легалізації короткоствольної зброї. "Я твердо наголошую, що сьогодні в Україні величезна кількість нелегальної зброї, пов'язаної з війною. Сьогодні це створює величезну загрозу безпеці на вулиці", - наголосив Порошенко, додавши, що наявність короткоствольної зброї на руках українців не покращує ситуації з безпекою. Він зазначив, що реєстрація зброї має бути ускладнена.

На запитання щодо подолання демографічної кризи Порошенко відповів рекомендацією "народжувати більше дітей". 

Порошенко залишив студію НСТУ раніше передбаченого часу, пославшись на запланований телефонний дзвінок із держсекретарем США Майком Помпео.

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Безперечний лідер симпатій українців перед виборами президента Володимир Зеленський для політиків у Брюсселі досі є "чорною скринькою". Вони хочуть, щоб Україна після голосування надалі шла до ЄС, але і це не головне. (18.04.2019)

Як повідомлялося, раніше відбулися дебати на стадіоні "Олімпійський", під час яких кандидати обмінялись взаємними обвинуваченнями та критикою. За даними міністерства внутрішніх справ, на стадіоні були присутні 22 тисячі глядачів. Голова Національної поліції Сергій Князєв  повідомив, що кілька десятків глядачів не впустили на НСК "Олімпійський": деякі з них були  напідпитку, деякі несли речі, які не можна було проносити на стадіон. Утім усіх, кого доправили у відділення поліції, згодом відпустили.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів президента України, який відбувся 31 березня, висунутого партією "Слуга народу" коміка Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, самовисуванця Порошенка, який є чинним президентом, - 15,95 відсотка. Голосування у другому турі президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня.

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