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Двигун внутрішнього згоряння

Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) - тип двигуна. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "двигун внутрішнього згоряння".

Двигун внутрішнього згоряння представляє собою теплову машину, в якій хімічна енергія перетворюється на механічну роботу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Особливості сучасного авторинку ФРН. Які авто купують німці

Особливості сучасного авторинку ФРН. Які авто купують німці 11.01.2022

Автопром Німеччини підбиває специфічні підсумки 2021 року: падіння продажів, зростання прибутку, бум уживаних авто, зміна лідера в преміум-сегменті, 43 відсотків авто з альтернативними двигунами.
Audi прискорює перехід на виробництво електромобілів

Audi прискорює перехід на виробництво електромобілів 23.06.2021

Німецький автовиробник анонсував відмову від випуску автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. З 2026 року усі нові моделі будуть електромобілями, а до 2033 року згорнуть виробництво традиційних авто.
Прем'єр Баварії пропонує заборонити нові авто з ДВЗ з 2035 року: Як у Каліфорнії

Прем'єр Баварії пропонує заборонити нові авто з ДВЗ з 2035 року: Як у Каліфорнії 26.09.2020

У питанні термінів заборони реєстрації нових авто з ДВЗ прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер запропонував орієнтуватися на приклад Каліфорнії.
Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Фактчек DW (відео)

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Фактчек DW (відео) 16.10.2019

Дизельні та бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля?

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? - Фактчек DW (16.10.2019) 16.10.2019

Дизельні та бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля?
Норвежці пересідають на електромобілі: третина проданих нових авто - електрокари

Норвежці пересідають на електромобілі: третина проданих нових авто - електрокари 02.01.2019

Норвежці - світові лідери у сфері електромобільності. У 2018 році близько третини проданих нових автомобілів у країні становили електрокари.
Чи стане 2018 рік проривним для електромобільності?

Чи стане 2018 рік проривним для електромобільності? 31.12.2017

"Дизельний скандал" відродив дискусію про майбутнє транспорту. Чи може електромотор справді замінити двигун внутрішнього згоряння? Чи стане 2018 рік вирішальним для електромобілів?
Volvo перейде на виробництво електромобілів із 2019 року

Volvo перейде на виробництво електромобілів із 2019 року 05.07.2017

Шведський автоконцерн Volvo поступово перейде до виробництва виключно електромобілів і гібридів. До 2025 року Volvo планує продати мільйон електроавтівок.
У Німеччині планують припинити реєстрацію нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння

У Німеччині планують припинити реєстрацію нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння 08.10.2016

Федеральні замлі Німеччини виступають за заборону з 2030 року реєстрації нових автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами. Вони хочуть, аби таке рішення діяло у всьому Євросоюзі, повідомляє тижневик Spiegel.
У Toyota розповіли, які автомобілі випускатимуть у майбутньому

У Toyota розповіли, які автомобілі випускатимуть у майбутньому 14.10.2015

Японський гігант автобудування планує поступову відмову від двигунів внутрішнього згоряння. Утім, Toyota не бачить перспектив у електрокарів.
Двигун внутрішнього згоряння ще не заглух

Двигун внутрішнього згоряння ще не заглух 23.05.2012

Майбутнє належить електромобілям. Принаймні так часто кажуть. Однак не варто передчасно ховати старі-добрі автомобілі, які працюють на бензині.