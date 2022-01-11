Двигун внутрішнього згоряння

У Німеччині планують припинити реєстрацію нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння

Федеральні замлі Німеччини виступають за заборону з 2030 року реєстрації нових автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами. Вони хочуть, аби таке рішення діяло у всьому Євросоюзі, повідомляє тижневик Spiegel.