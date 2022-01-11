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Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) - тип двигуна. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "двигун внутрішнього згоряння".
Двигун внутрішнього згоряння представляє собою теплову машину, в якій хімічна енергія перетворюється на механічну роботу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Федеральні замлі Німеччини виступають за заборону з 2030 року реєстрації нових автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами. Вони хочуть, аби таке рішення діяло у всьому Євросоюзі, повідомляє тижневик Spiegel.