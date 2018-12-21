 Два мільйони українців скористалися ″безвізом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

Два мільйони українців скористалися "безвізом"

Від початку дії безвізового режиму подорожей до ЄС для українців ним скористалися два мільйони громадян. Загалом за цей час українці з'їздили до ЄС 33 мільйони разів.

Безвіз для українців діє з червня 2017 року

"Безвіз" для українців діє з червня 2017 року

Два мільйони українських громадян скористалися перевагами безвізового режиму з Євросоюзом від початку його дії 11 червня 2017 року. Про це у четвер, 3 січня, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Два мільйони українців скористалися безвізом, прямуючи до країн ЄС", - повідомляється у мікроблозі Twitter ДПС України.

Після того, як були спрощені умови в'їзду до ЄС, громадяни України здійснили 33 мільйони подорожей до країн Європейського Союзу. З них два мільйони подорожей були здійснені саме без віз за біометричним паспортом.

Як повідомляє Держприкордонслужба, найактивніший рух українців-власників біометричних паспортів спостерігається у автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Тут після скасування візових вимог для громадян України було зафіксовано 694 тисячі перетинів кордону. 

Також активними є автомобільні пункти пропуску на кордоні з Угорщиною (248 тисячі перетинів) та Румунією (236 тисяч перетинів). Через авіаційні пункти пропуску ДПС зафіксувала 674 тисячі перетинів кордону власниками біометричних паспортів. 157 пунктів пропуску через державний кордон України були обладнані засобами біометричного контролю та підключені до баз даних Інтерполу.

Загалом дані аналізу, проведеного ДПСУ, вказують на те, що українці дедалі активніше користуються перевагами безвізу. Для порівняння, у грудні 2017 року було зафіксовано 36 тисяч поїздок без віз,  а у грудні 2018 року їхня кількість вже зросла до 152 тисяч.  

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"Безвіз": український паспорт покращив свій рейтинг (10.09.2018)  

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