ДБР відкрило справу через можливу держзраду Порошенка під час підписання мінських угод

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого здійснення державної зради п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком під час підписання мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році.

"Дійсно, відкрито провадження за заявою за фактом можливого здійснення державної зради Порошенком під час підписання мінських угод", - повідомила у вівторок, 10 грудня, агентству "Інтерфакс-Україна" речниця ДБР Анжеліка Іванова.

Ексзаступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі опублікував копію відповіді ДБР на його ім'я. З неї випливає, що це він звернувся до ДБР щодо можливої держзради Порошенка під час підготовки та проведення 11 і 12 лютого 2015 року переговорів щодо змісту документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання мінських угод".

Відомості про можливе скоєння злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, розпочато досудове розслідування.

Адвокат Порошенка: Справа ДБР б'є і по Зеленському

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань вважає, що це обвинувачення б'є не лише по експрезиденту, але й по команді чинного президента України Володимира Зеленського і всьому "нормандському формату".

"Портнов і Труба (Роман Труба - директор ДБР. - Ред.) намагаються оголосити державною зрадою мінські домовленості. Домовленості, завдяки яким агресію РФ вдалося зупинити, проти Росії було введено міжнародні санкції, а Україна отримала час і можливість для побудови нової армії, яка здатна завдати могутніх втрат ворогові", - написав Головань у своїй колонці на сайті видання "Українська правда".

За словами адвоката Порошенка, "їм (Портнову і Трубі. - Ред.) байдуже, що обвинувачують вони не стільки п'ятого президента Порошенка, скільки президента Зеленського і всю його команду переговорників, для яких мінські домовленості (...) продовжують слугувати основою роботи "нормандського формату", держави-члени якого віддані їх повній імплементації".

Нагадаємо, що ексглава держави Петро Порошенко фігурує одразу в декількох справах. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зареєструвало кримінальне провадження через можливу службову недбалість Порошенка. Розслідування у НАБУ проводять за рішенням Вищого антикорупційного суду. Водночас ДБР з'ясовує подробиці 12 справ щодо колишнього президента. Вони стосуються інциденту в Керченській протоці, можливого ухиляння від сплати податків, імовірного неправомірного втручання у роботу суддів щодо націоналізації "Приватбанку" тощо.