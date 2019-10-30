Данія погодилась на "Північний потік-2": готовність труби Росії в ЄС 95% (відео)

Україна, Польща, Сполучені Штати та країни Балтії вважають, що труби "Північного потоку-2" - це політичний проект Кремля, який може бути використаний для тиску на Європу. Німеччина ж навпаки, незважаючи на санкції проти Росії, підтримує "Північний потік-2" і німецькі компанії беруть участь у будівництві газогону. Але за умови, що транзит російського газу через Україну буде збережено.