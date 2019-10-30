Данія погодилась на "Північний потік-2": готовність труби Росії в ЄС 95% (відео)

Данія після довгих зволікань погодилась на будівництво "Північного потоку-2". Готовність газогону оцінюють на 95 відсотків. Репортаж DW з балтійського узбережжя Німеччини, де будівельні роботи вже на фінальній стадії.
Україна, Польща, Сполучені Штати та країни Балтії вважають, що труби "Північного потоку-2" - це політичний проект Кремля, який може бути використаний для тиску на Європу. Німеччина ж навпаки, незважаючи на санкції проти Росії, підтримує "Північний потік-2" і німецькі компанії беруть участь у будівництві газогону. Але за умови, що транзит російського газу через Україну буде збережено.
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Комітет Європарламенту провів тригодинні слухання Кадрі Сімсон, кандидатки на посаду єврокомісарки з енергетики. DW розбиралася у поглядах Сімсон на відносини з Україною, "Північний потік-2" і російський газ. (04.10.2019)