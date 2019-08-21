Данія відреагувала на скасування Трампом візиту до Копенгагена

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відреагувала на скасування візиту до королівства президента США Дональда Трампа, який раніше пов'язав це з небажанням данського уряду продати Сполученим Штатам Гренландію. У середу, 21 серпня, вона підтримала гренландський уряд, який виступив проти продажу цієї території. "Була розпочата дискусія про потенційний продаж Гренландії. Це відкинув прем'єр-міністр Гренландії Кім Кільсен, і я повністю підтримую цю відмову", - заявила Фредеріксен, яку цитує агенція AP.

Вона додала, що після скасування візиту Трампа відносини між Данією та США "не перебувають, на мою думку, у кризі". "Я не думаю, що скасування матиме вплив на якісь інші питання", - зазначила прем'єрка Данії.

Водночас Фредеріксен "розчарована та здивована" рішенням Трампа не приїжджати у Копенгаген. "Запрошення до більш потужного стратегічного співробітництва з американцями в Арктиці все ще існує", - наголосила вона. Речниця королівської родини Данії тим часом повідомила, що скасування візиту Трампом стало "сюрпризом".

За даними видання Washington Post, Дональд Трамп обговорював можливість запропонувати уряду Данії виплати розміром 600 мільйонів доларів на рік за купівлю Гренландії. Скільки часу США мали сплачувати ці внески не повідомляється.

Гренландія розташована між Північним Льодовитим та Атлантичним океаном і є автономною територією в складі Королівства Данія. Населення острова становить майже 57 тисяч осіб. Ідея придбати Гренландію вже лунала з боку США за президентства Гаррі Трумена. 1946 року Трумен пропонував купити острів за 100 мільйонів доларів.