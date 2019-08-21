 Данія відреагувала на скасування Трампом візиту до Копенгагена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Данія відреагувала на скасування Трампом візиту до Копенгагена

Уряди Данії та Гренландії відкидають можливість продажу останньої США. Попри це Копенгаген сподівається на продовження співробітництва з Вашингтоном в Арктиці.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відреагувала на скасування візиту до королівства президента США Дональда Трампа, який раніше пов'язав це з небажанням данського уряду продати Сполученим Штатам Гренландію. У середу, 21 серпня, вона підтримала гренландський уряд, який виступив проти продажу цієї території. "Була розпочата дискусія про потенційний продаж Гренландії. Це відкинув прем'єр-міністр Гренландії Кім Кільсен, і я повністю підтримую цю відмову", - заявила Фредеріксен, яку цитує агенція AP.

Вона додала, що після скасування візиту Трампа відносини між Данією та США "не перебувають, на мою думку, у кризі". "Я не думаю, що скасування матиме вплив на якісь інші питання", - зазначила прем'єрка Данії.

Водночас Фредеріксен "розчарована та здивована" рішенням Трампа не приїжджати у Копенгаген. "Запрошення до більш потужного стратегічного співробітництва з американцями в Арктиці все ще існує", - наголосила вона. Речниця королівської родини Данії тим часом повідомила, що скасування візиту Трампом стало "сюрпризом".

DW.COM

Дональд Трамп цікавиться можливістю придбання Сполученими Штатами данського острова Гренландія, пише The Wall Street Journal. (16.08.2019)

Своєю пропозицією купити Гренландію Дональд Трамп вкотре розхитує світовий порядок, за яким живе західний світ після війни. При цьому для Трампа найголовнішим є геополітичний вплив в Арктиці, вважає Олівер Саллет. (20.08.2019)

За даними видання Washington Post, Дональд Трамп обговорював можливість запропонувати уряду Данії виплати розміром 600 мільйонів доларів на рік за купівлю Гренландії. Скільки часу США мали сплачувати ці внески не повідомляється.

Гренландія розташована між Північним Льодовитим та Атлантичним океаном і є автономною територією в складі Королівства Данія. Населення острова становить майже 57 тисяч осіб. Ідея придбати Гренландію вже лунала з боку США за президентства Гаррі Трумена. 1946 року Трумен пропонував купити острів за 100 мільйонів доларів.

Дивитись відео 01:15

Чому Гренландія хоче відокремитися від Данії (30.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Чому Гренландія хоче відокремитися від Данії (30.04.2018)  

Також за темою

Bildergalerie Grönland Klimawandel

Дональд Трамп не їде до Данії через відмову продати Гренландію 21.08.2019

Запланований за два тижні візит президента США Дональда Трампа до Данії не відбудеться. Трамп пояснив свою відмову їхати до Копенгагена небажанням данського уряду продати Гренландію США.

Karikatur von Sergey Elkin Trump will Grönland kaufen

Коментар: Бажання купити Гренландію - холодний розрахунок Трампа 20.08.2019

Своєю пропозицією купити Гренландію Дональд Трамп вкотре розхитує світовий порядок, за яким живе західний світ після війни. При цьому для Трампа найголовнішим є геополітичний вплив в Арктиці, вважає Олівер Саллет.

Bildergalerie Grönland Klimawandel

Дональд Трамп замислився над купівлею Гренландії - WSJ 16.08.2019

Дональд Трамп цікавиться можливістю придбання Сполученими Штатами данського острова Гренландія, пише The Wall Street Journal.

Реклама

Докладно

Messe in Berlin World of Whorecraft (DW/Nikita Jolkver)

Секс за гроші: розмова з німецькою повією про її роботу

Німецька повія в інтерв'ю DW розповіла про свою роботу, торгівлю людьми, сутенерство та примусову проституцію.  

Круїзний лайнер у Венеції

Зупиніть масовий туризм

Масовий туризм уже давно перетворився на пошесть. Томас Шпан вважає, що настав час протидіяти цьому явищу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  