Дамаск заявив про ізраїльський удар по передмістю Алеппо

Ізраїль завдав авіаційний удар по цілях в Сирії неподалік міста Алеппо. Атаку було проведено в ніч на четвер, 28 березня, повідомило сирійське державне інформагентство Sana. За даними Дамаска, удари не призвели до людських жертв, а сирійським силам ППО вдалося збити частину ракет. Агентство AFP, що посилається на очевидців з місця подій, повідомляє, що обстріли призвели до знеструмлення в кількох районах Алеппо.

Ізраїль поки не коментує те, що сталося. "Ми не коментуємо повідомлення іноземних ЗМІ", - заявив представник прес-служби Армії оборони Ізраїлю кореспонденту агентства ТАСС. Однак розташований у Лондоні Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини повідомив, що цілями ударів стали склади зі зброєю іранської армії та її союзників.

Ізраїль неодноразово атакував об'єкти іранської військової інфраструктури та руху "Хезболла" на території Сирії. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху застерігав, що Ізраїль "як ніколи сповнений рішучості протистояти Ірану в Сирії".

У сирійському конфлікті, що триває вже сім років, Тегеран і його союзники з руху "Хезболла" виступають на боці президента країни Башара Асада. Ізраїль же всіма силами прагне обмежити вплив Ірану в даному регіоні.

Ізраїль вкрай нечасто підтверджує факт скоєння військових операцій в Сирії. Начальник генштабу збройних сил Ізраїлю генерал-лейтенант Гаді Айзенкот, визнав у інтерв'ю газеті The New York Times, опублікованому 11 січня, що за минулі роки його країна "завдала ударів по тисячах цілей, інкогніто і не беручи на себе за це відповідальності".

Нагадаємо, 25 березня президент США Дональд Трамп офіційно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами всупереч протесту Сирії, країн у регіоні, Росії та ООН.