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Далекобійники

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "далекобійники".

Далекобійники - водії вантажних авто, які транспортують вантажі на великі відстані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Канаді через антиковідні протести вперше запроваджують надзвичайний стан

У Канаді через антиковідні протести вперше запроваджують надзвичайний стан 15.02.2022

Канадські далекобійники вже три тижні блокують центр Оттави проведенням протестів проти антиковідних обмежень. Влада Канади за допомогою закону про надзвичайний стан планує перекрити фінансування цих акцій.

Нестача далекобійників у Німеччині: потрібні трудові мігранти й більші зарплати

Нестача далекобійників у Німеччині: потрібні трудові мігранти й більші зарплати 27.10.2021

Гострий дефіцит водіїв вантажівок уже призвів до кризи постачань у Великобританії. Експерти попереджають, що подібні проблеми незабаром чекають і на Німеччину. Поки що надія на Східну Європу.
Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео)

Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео) 27.10.2021

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають і що радять досвідчені українські далекобійники?

Далекобійники на експорт в ЄС: яких водіїв шукають в Україні? (26.10.2021) 26.10.2021

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають? Що радять досвідчені українські далекобійники, які вже давно працюють в ЄС?

Дефіцит далекобійників у Німеччині (25.10.2021) 25.10.2021

У Німеччині дедалі менше людей стають далекобійниками. Нині бракує приблизно 80 тисяч водіїв вантажівок. Чому так відбувається і які умови праці у німецьких водіїв?

Найпопулярніша водійка фури у TikTok (19.08.2021) 19.08.2021

Пристебніться, далекобійники! Кларисса Ранкін хоче добряче струснути сферу, в якій домінують чоловіки. "Коли я сідаю за це кляте кермо, дитинко, будь що буде". Знайомтеся із зіркою соцмереж!
Зеленський проти далекобійників: посилення контролю фур (відео)

Зеленський проти далекобійників: посилення контролю фур (відео) 09.07.2021

Війні з далекобійниками, яких президент Зеленський рік тому назвав "засранцями", не кінець. У жовтні запрацює закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І як нині карають порушників?

Зеленський проти далекобійників: чому всі бояться жовтня? (08.07.2021) 08.07.2021

Війні з далекобійниками, яких президент Зеленський рік тому назвав "засранцями", ще не кінець. З жовтня набуде чинності закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І які результати першого року боротьби з далекобійниками-порушниками?

Фури і пішоходи: нові правила для далекобійників у ЄС (відео)

Фури і пішоходи: нові правила для далекобійників у ЄС (відео) 18.05.2021

Незабаром усі нові фури в ЄС зобов'яжуть встановлювати електронні асистенти повороту. Що це означатиме для українських далекобійників?

Далекобійники і безпека на дорогах: ЄС підвищує вимоги до фур (14.05.2021) 14.05.2021

Кошмарний сон далекобійника - він збиває пішохода або велосипедиста при повороті. Незабаром усі нові фури в ЄС зобов'яжуть встановлювати електронні асистенти повороту. Що це означатиме для українських далекобійників?

Секрет перемоги над коронавірусом від італійців - Європа у фокусі (відео)

Секрет перемоги над коронавірусом від італійців - "Європа у фокусі" (відео) 19.10.2020

Чого італійців навчила перша хвиля COVID-19. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у Греції допомагають багатодітним. Хто в Угорщині закручує гайки митцям. Як у Німеччині лопатою і відокамерою борються за клімат.

Секрет перемоги над коронавірусом від італійців - "Європа у фокусі" (19.10.2020) 19.10.2020

Чого італійців навчила перша хвиля коронавірусу. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у Греції допомагають багатодітним матерям. Хто в Угорщині закручує гайки митцям. Як у Німеччині лопатою і відокамерою борються за клімат.

Футуристичний "далекобійник" на водні від Daimler (18.09.2020) 18.09.2020

Німецький концерн Daimler створив суперекологічний тягач. Футуристичну вантажівку, яка використовує водень та електричну батарею, спробували зробити не менш потужною за дизельні аналоги. Її запас ходу - понад 1000 кілометрів.

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео)

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео) 13.09.2020

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв вантажівок. DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто у виграші? (11.09.2020) 11.09.2020

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв вантажівок. DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.
Німецький ваговий контроль для фур: як ловлять та штрафують далекобійників (відео)

Німецький ваговий контроль для фур: як ловлять та штрафують далекобійників (відео) 21.08.2020

Володимир Зеленський доручив СБУ контролювати вагу фур. А хто і як ловить далекобійників і перевантажені фури в Німеччині? Які штрафи і вимоги до водіїв вантажівок?

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