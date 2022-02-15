Далекобійники

Зеленський проти далекобійників: чому всі бояться жовтня? (08.07.2021)

Війні з далекобійниками, яких президент Зеленський рік тому назвав "засранцями", ще не кінець. З жовтня набуде чинності закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І які результати першого року боротьби з далекобійниками-порушниками?