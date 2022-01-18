Українські далекобійники "живуть" у черзі на кордоні Польщі

Анна Савчук | Моніка Серадзька

24.11.2023 24 листопада 2023 р.

Польські далекобійники вже два тижні не дають проїхати вантажному транспорту на кордоні з Україною. Які їхні вимоги? Як "живуть" у черзі українські далекобійники? Та які наслідки матиме ця блокада? Дивіться в матеріалі DW.