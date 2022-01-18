Українські далекобійники "живуть" у черзі на кордоні Польщі

ЕкономікаУкраїнаУкраїнські далекобійники "живуть" у черзі на кордоні ПольщіTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЕкономікаУкраїнаАнна Савчук | Моніка Серадзька24.11.202324 листопада 2023 р.Польські далекобійники вже два тижні не дають проїхати вантажному транспорту на кордоні з Україною. Які їхні вимоги? Як "живуть" у черзі українські далекобійники? Та які наслідки матиме ця блокада? Дивіться в матеріалі DW. https://p.dw.com/p/4ZOF0Реклама