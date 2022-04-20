Давид Арахамія - український політик, підприємець і волонтер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Давид Арахамія".

Народний депутат Верховної Ради дев'ятого скликання Давид Арахамія очолює фракцію партії "Слуга народу", а також є секретарем Національної інвестиційної ради. На момент обрання до Верховної Ради 21 липня 2019 році був безпартійним. До обрання народним депутатом займався волонтерством, був радником голови Миколаївської ОДА та міністра оборони. З 9 липня 2019 року - член Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.