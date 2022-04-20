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Давид Арахамія

Давид Арахамія - український політик, підприємець і волонтер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Давид Арахамія".

Народний депутат Верховної Ради дев'ятого скликання Давид Арахамія очолює фракцію партії "Слуга народу", а також є секретарем Національної інвестиційної ради. На момент обрання до Верховної Ради 21 липня 2019 році був безпартійним. До обрання народним депутатом займався волонтерством, був радником голови Миколаївської ОДА та міністра оборони. З 9 липня 2019 року - член Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна готова до переговорів із РФ у Маріуполі

Україна готова до переговорів із РФ у Маріуполі 20.04.2022

Українська делегація готова провести з Росією спеціальний раунд переговорів у Маріуполі для евакуації з міста військових і цивільних.
Тюрма за неповернення чоловіків в Україну: Слуга народу проти ідеї

Тюрма за неповернення чоловіків в Україну: "Слуга народу" проти ідеї 14.04.2022

"Слуга народу" не голосуватиме за законопроєкт про відповідальність для чоловіків призовного віку, які не повернулися з-за кордону до України під час воєнного стану, заявив голова фракції Давид Арахамія.

Результат переговорів з РФ: Нейтралітет України в обмін на безпековий договір

Результат переговорів з РФ: Нейтралітет України в обмін на безпековий договір 29.03.2022

Росія після переговорів з Україною в Туреччині заявила про зниження воєнної активності на київському та чернігівському напрямках.
Україна та Росія завершили третій раунд переговорів у Білорусі

Україна та Росія завершили третій раунд переговорів у Білорусі 07.03.2022

Українська делегація каже, що переговори призвели до позитивних зрушень щодо логістики гуманітарних коридорів. Тим часом щодо припинення вогню і закінчення бойових дій суттєвих результатів немає, переговори продовжать.
У Білорусі відбудеться третій раунд переговорів України та РФ

У Білорусі відбудеться третій раунд переговорів України та РФ 07.03.2022

За даними члена української делегації Михайла Подоляка, переговори мають розпочатися о 16:00 за київським часом. Імовірно, вони відбудуться у Біловезькій пущі в Білорусі.

Подоляк про переговори з Росією в Гомелі і про вимоги до Заходу (04.03.2022) 04.03.2022

Новий раунд переговорів української та російської делегацій може відбутися вже 5-6 березня. Представник офіційного Києва на перемовинах Михайло Подоляк в інтерв'ю DW назвав "червоні лінії" для України, яких компенсацій від Росії вимагає Київ і якої підтримки Заходу потребує.  
Українці з паспортом іншої країни, що живуть за кордоном, не голосуватимуть - Арахамія

Українці з паспортом іншої країни, що живуть за кордоном, не голосуватимуть - Арахамія 03.12.2021

Президентські законопроєкти про множинне громадянство передбачають, що особи, які отримали українське громадянство, але проживають за кордоном, не зможуть голосувати на виборах в Україні, заявив Давид Арахамія.

Віцепрем'єр України Олег Уруський подав у відставку

Віцепрем'єр України Олег Уруський подав у відставку 01.11.2021

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський написав заяву про звільнення за власним бажанням. Імовірно, його замінить голова Державної митної служби Павло Рябікін.
Міністр екології Абрамовський написав заяву про відставку

Міністр екології Абрамовський написав заяву про відставку 19.10.2021

Роман Абрамовський написав заяву про відставку з посади міністра екології України. У "Слузі народу" його критикували за корупцію екоінспекції.
Чи позбавлять Разумкова депутатського мандата? Інтрига зберігається

Чи позбавлять Разумкова депутатського мандата? Інтрига зберігається 18.10.2021

Дмитро Разумков вже втратив місце спікера у Верховній Раді. Тепер над ним нависла загроза втратити й депутатський мандат. Наскільки ця загроза є реальною, з'ясувала DW.
У Слузі народу думають, чи забирати у Разумкова мандат

У "Слузі народу" думають, чи забирати у Разумкова мандат 07.10.2021

У фракції стверджують, що юристи бачать законні підстави для позбавлення Дмитра Разумкова депутатського мандата. Сам він переконаний у протилежному.
Давид Арахамія заявив, що був власником офшорних компаній

Давид Арахамія заявив, що був власником офшорних компаній 06.10.2021

Як повідомив глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, на даний час однією офшорною компанією володіє його дружина.

У Слузі народу запевняють, що мають голоси для відставки Разумкова

У "Слузі народу" запевняють, що мають голоси для відставки Разумкова 04.10.2021

У "Слузі народу" прогнозують голоси понад 240 народних депутатів на підтримку відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.
Конфлікт у Раді: Разумков заявив, що найближчими днями його з посади не відкличуть

Конфлікт у Раді: Разумков заявив, що найближчими днями його з посади не відкличуть 04.10.2021

За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, підписні листи щодо його відкликання з посади в парламент ще не надійшли. В "Слузі народу" заявляють про інше.

Слуга народу зібрала понад 150 підписів за відставку Дмитра Разумкова

"Слуга народу" зібрала понад 150 підписів за відставку Дмитра Разумкова 02.10.2021

Депутати фракції "Слуга народу" зібрали необхідні підписи для початку процедури відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова. Про це заявила речниця фракції.
Разумков запросив депутатів Слуги народу обговорити результати своєї роботи

Разумков запросив депутатів "Слуги народу" обговорити результати своєї роботи 02.10.2021

Після того, як депутати від "Слуги народу" почали виступати за відставку Дмитра Разумкова, голова Верховної Ради України запросив їх обговорити результати своєї роботи 4 жовтня.
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