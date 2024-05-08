Арахамія припускає, що мобілізуються кілька тисяч засуджених

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія очікує, що мобілізуватися на військову службу захочуть не менше кількох тисяч засуджених.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія прогнозує, що декілька тисяч засуджених захочуть достроково звільнитися від відбування покарання, щоб мобілізуватися на військову службу.

"Загальний ресурс десь 15-20 тисяч... Скільки з них підпишуть безпосередньо контракт, ми не знаємо, це за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше, ніж кілька тисяч людей", - сказав Арахамія журналістам у середу, 8 травня, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

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Рада схвалила мобілізацію певних категорій засуджених

Раніше сьогодні Верховна рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт, що дозволяє мобілізацію певних категорій засуджених, зокрема тих, хто відбуває покарання за нетяжкі злочини.

Як повідомив народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк, після першого читання із законопроєкта прибрали право мобілізуватися для депутатів та частини топ-корупціонерів, а також для винних у тяжких злочинах, як-от у вбивстві чи зґвалтуванні.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська розповідав, що на прохання військових із законопроєкту виключена можливість мобілізації засуджених, які порушували військову дисципліну, вчиняли злочини, пов’язані з виконанням військового обов’язку і злочини проти державності.

Малюська також наголошував, що "є дуже багато, тисячі, ув’язнених і засуджених, які готові стати військовослужбовцями" і захищати країну. Водночас він додав, що не всі військові командири готові брати засуджених та ув'язнених до своїх підрозділів.

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