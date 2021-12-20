Локдаун і гірськолижні курорти: чому в Карпатах можна, а в Альпах - ні (08.12.2020)

Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну мають працювати. В уряді не проти і вважають, що це може розвантажити мегаполіси в умовах пандемії коронавірусу. Чому ж тоді Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники на своїх курортах?