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Гірськолижні курорти

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гірськолижні курорти".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (20.12.2021) 20.12.2021

У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.
Де купити замок задешево? Європа у фокусі (відео)

Де купити замок задешево? "Європа у фокусі" (відео) 13.04.2021

Лижні курорти Німеччини борються за виживання. Крафтове пиво у Брюсселі: дедалі більше міні-пивоварень. Франція розпродає історичні пам'ятки через коронавірус. Бокс проти хвороби Паркінсона - рецепт 74-річної туркені

Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео)

Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео) 23.03.2021

Жорсткий локдаун на Івано-Франківщині триває вже понад місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.
Пандемія COVID-19: повстання проти локдауну в Польщі

Пандемія COVID-19: повстання проти локдауну в Польщі 05.02.2021

У Польщі попри карантин відчиняється дедалі більше ресторанів, готелів та лижних підйомників. А суди ухвалили чимало рішень на користь противників коронавірусних обмежень.
Австрія продовжила локдаун щонайменше до 7 лютого

Австрія продовжила локдаун щонайменше до 7 лютого 17.01.2021

В Австрії закриті ресторани і готелі, а школярі навчаються дистанційно, однак витяги на гірськолижних курортах працюють. У Відні напередодні до десяти тисяч людей протестували проти карантинних заходів.

В Австрії через наплив туристів зачиняють гірськолижні курорти

В Австрії через наплив туристів зачиняють гірськолижні курорти 27.12.2020

Незважаючи на запроваджений локдаун, в Австрії дозволили працювати гірськолижним курортам. Однак вони не витримують великої кількості відвідувачів.

У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (23.12.2020) 23.12.2020

На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу через приїжджих лижників?

Польща з 28 грудня запроваджує тритижневий локдаун

Польща з 28 грудня запроваджує тритижневий локдаун 17.12.2020

У Польщі на додаток до ресторанів, шкіл та фітнес-центрів закриють також торговельні центри та гірськолижні курорти. В новорічну ніч у країні діятиме комендантська година.
Лижні курорти в Україні: дозволити працювати чи закривати?

Лижні курорти в Україні: дозволити працювати чи закривати? 09.12.2020

Лижним курортам в Україні хочуть дозволити працювати навіть під час можливого січневого локдауну. Однак епідеміологи застерігають від такого кроку. Курорти можуть стати осередками поширення коронавірусу.
Локдаун в Альпах і Карпатах: де відкриті гірськолижні курорти? (відео)

Локдаун в Альпах і Карпатах: де відкриті гірськолижні курорти? (відео) 08.12.2020

Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну мають працювати. В уряді вважають, що це може розвантажити мегаполіси в умовах пандемії коронавірусу. Чому ж тоді Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники?

Локдаун і гірськолижні курорти: чому в Карпатах можна, а в Альпах - ні (08.12.2020) 08.12.2020

Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну мають працювати. В уряді не проти і вважають, що це може розвантажити мегаполіси в умовах пандемії коронавірусу. Чому ж тоді Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники на своїх курортах?
Ляшко пояснив, чому під час локдауну працюватимуть гірськолижні курорти

Ляшко пояснив, чому під час локдауну працюватимуть гірськолижні курорти 05.12.2020

За словами Віктора Ляшка, під час можливого локдауну в січні гірськолижні курорти в Україні працюватимуть, аби розвантажити мегаполіси. Рішення щодо запровадження локдауну мають ухвалити 9 грудня.
Берлін виступає за закриття гірськолижних курортів у Європі - Меркель

Берлін виступає за закриття гірськолижних курортів у Європі - Меркель 26.11.2020

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель наполягає на закритті гірськолижних курортів у Європі для відвідувачів. За її словами, пандемія є найбільшим викликом для ФРН після Другої світової війни.

Наймолодший голова ОТГ в Україні про децентралізацію, проблеми і дороги (24.11.2020)  24.11.2020

25-річний Олег Вольський переміг на місцевих виборах 9 старших колег і став наймолодшим головою ОТГ в Україні. Тепер він керуватиме 35-тисячною громадою Жовкви і довколишніх сіл. Чи має переваги молодість над досвідом? А також які виклики і можливості реформи децентралізації?
Гірськолижні курорти й зміна клімату: незабаром гірські лижі лише для товстого гаманця?

Гірськолижні курорти й зміна клімату: незабаром гірські лижі лише для товстого гаманця? 14.02.2020

Більше снігових гармат, підйомників і канатних доріг: багато гірськолижних курортів у такий спосіб реагують на брак снігу через зміну клімату. Інші роблять ставку на альтернативні форми зимового туризму.
В Австрії зліпили найвищого у світі сніговика

В Австрії зліпили найвищого у світі сніговика 01.02.2020

В австрійській федеральній землі Штирія зліпили найвищого у світі сніговика. Його висота - 38,04 метра. Набитий снігом чорний циліндр вже двічі злітав з голови сніговика.
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