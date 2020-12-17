Пандемія COVID-19: повстання проти локдауну в Польщі

У Польщі попри карантин відчиняється дедалі більше ресторанів, готелів та лижних підйомників. А суди ухвалили чимало рішень на користь противників коронавірусних обмежень.
"Добре знову поїсти не вдома". Або: "Офіціанти, схоже, зовсім затуркані після довгої паузи, мені забули принести сіль та салат, але атмосфера попри це була чудова. Чи: "Нам дуже пощастило, що ми взагалі отримали столик". Так коментарі відвідувачів можна прочитати на сторінці ресторану Góraleczka у польському Закопаному в соцмережі Facebook.
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Власника ресторану Марека Лопату такі слова підбадьорюють. Він одним із перших у Польщі долучився до акції #OtwieraMY ("Відчиняємося") та відкрив свій популярний заклад у гірськолижному курорті на півдні Польщі попри чинні в країні карантинні обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19. "Від жовтня у нас нульові доходи, - каже він у розмові з DW. - Зараз все дійшло вже до того, що мені довелося б звільняти працівників. Але це завдасть мені психічного удару".
Уже в перші дні відкриття до ресторану навідалися контролери зі служби охорони здоров'я та поліції. "Вони погрожували, що приходитимуть до мене щодня, але я думаю, що будуть радше штрафи", - каже Лопата.
За недотримання карантинних обмежень у Польщі передбачені штрафи до 6600 євро. Сплачувати їх порушники повинні одразу ж, інакше їм можуть заблокувати банківські рахунки.
Оператори 14 гірськолижних витягів у Західних Бескидах так само готові йти на ризик штрафів. "Ми вирішили відкрити наші траси з 1 лютого, хоч уряд цього не дозволив", - каже Аркадіуш Матушинський з місцевої підприємницької ініціативи Wisla-Cluster. "Якщо ми не відкриємося зараз, то тут зрештою буде загалом 20 місяців простою. І якщо так станеться, у нас не буде грошей, аби розпочати наступний сезон 2021/2022", - додає він.
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З 1 лютого у Польщі дещо послабили карантинні обмеження, запроваджені через коронавірус, але не для всіх. Якщо торговим центрам і музеям дозволили відкритися, то ресторани та готелі повинні надалі залишатися зачиненими. Це стосується і спортивних об'єктів - тренуватися на них можна лише професійним спортсменам. Багато любителів гірськолижного спорту не можуть зрозуміти сенсу таких обмежень. Мовляв, дотримуватися соціальної дистанції на лижній трасі набагато легше, ніж у багатьох магазинах.
Резонанс у польських ЗМІ спричинила нещодавня історія із колишньою віцепрем'єркою націонал-консервативного уряду країни Ядвигою Емілевич. Її помітили, коли політикиня відвозила на лижне тренування двох синів та була водночас сама одягнена у лижне спорядження.
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І хоч вона одразу ж вибачилася, історія на цьому не скінчилася. Емілевич пояснила тренування своїх синів тим, що вони, мовляв, члени польської федерації гірськолижного спорту, а отже - професійні спортсмени і мають право тренуватися. Та в самій федерації повідомили, що заявка на ліцензії для дітей колишньої віцепрем'єрки надійшли вже після скандального катання.
Медійний розголос навколо порушників карантину привернув увагу громадськості до проблем галузі зимового туризму в Польщі. "Більшість підприємств у нашому регіоні можуть заробляти гроші лише взимку", - каже в розмові з DW голова "Економічної палати Татр" Агата Войтович.
Виручка ресторанів, яким упродовж кількох місяців дозволено продавати їжу лише навинос, за її словами, впала на 90-95 відсотків. "Майже всі дрібні підприємці у нас на межі банкрутства, урядових пакетів допомогти недостатньо". Хоч уряд правоконсервативної партії "Право і справедливість" (ПіС) і виділив на порятунок польської економіки мільярди злотих, малим підприємства дісталася лише дещиця з цього, каже Войтович.
І справді. Під час першої хвилі пандемії навесні урядові програми підтримки ще широко враховували інтереси дрібних фірм. Вони були звільнені від соціальних внесків, могли подати заявку на разову допомогу обсягом 1200 євро, а також по 600 євро за кожне збережене робоче місце на місяць. Але в осінніх та зимових пакетах допомоги про них фактично забули. Тож дедалі більше малих підприємств у Польщі долучається до акції "Відчиняємося".
На руку свідомим порушникам обмежень грає низка судових рішень щодо локдауну, ухвалених протягом останнього часу. Приміром, адмінсуд в Ополі кілька тижнів тому скасував штраф, стягнений з перукаря, який на початку пандемії навесні обслуговував клієнтів у своєму салоні. Гроші чоловіку вже повернули.
Судді вбачають у закритті підприємств обмеження громадянських прав. А польська конституція дозволяє це робити лише за умов надзвичайного стану. Крім того, подібні заходи мають ухвалюватися законом, а не запроваджуватися розпорядженнями уряду, аргументують судді.
З тієї самої причини адміністративний суд у Глевицях визнав незаконним обов'язкову самоізоляцію для тих, хто в'їжджає в країну. Інші суди ухвалили схожі рішення стосовно обов'язкового носіння масок та заборони масових зібрань. Загалом уже є кілька десятків судових рішень на користь противників карантинних заходів.
Як перед судом, так і під час перевірок охочі противники карантинних обмежень можуть навіть розраховувати на волонтерську допомогу юристів. "Якщо хтось із нами контактує, ми починаємо чергувати на підприємстві, поки не прийде перша перевірка", - пояснює Пйотр Вудковський з Вищої школи Торуню, співзасновник ініціативи # MecenasiGastroToruń.
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"У такий спосіб ми допомагаємо власникам ресторанів впоратися зі стресом на початку. Під час перевірки ми уважно дивимося, чи все відбувається законно, і одразу ж реагуємо, якщо контролери перевищують свої повноваження", - каже Вудковський. За його словами, якщо призначають штрафи, підприємцям допомагають написати заяву в суд.
Солідарність із підприємцями демонструють і клієнти. У соцмережах вони запустили ініціативу #Niegotujwdomu ("Не готуй вдома") та відвідують ресторани, які взагалі-то мали б бути зачинені.